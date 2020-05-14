Генерал-майора Валерия Морозова обвинили во взятках

Дело не рядовое. Поскольку фигурант мало того, что человек в области известный (во всяком случае, старшее поколение его хорошо знает), но он ещё и сам воспитал — или способствовал воспитанию — тысячи сотрудников правоохранительных органов. И вот на тебе: ФСБ и Следком сообщили, что Валерий Михайлович Морозов, бывший декан Владимирского юридического института ФСИН России, обвиняется во взятках.

Валерий Морозов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Строго говоря, это при нём, при Валерии Михайловиче, юридический институт стал тем мощным учебным заведением, которым он является сейчас. Созданный гораздо раньше, в военном 1943-м, в число опорных вузов страны, готовящих сотрудников полиции и пенитенциарной системы, ВЮИ, тем не менее, вошёл в 1990-х, когда им руководил генерал-майор внутренней службы Морозов. Возможно, это не реабилитирует Валерия Михайловича в тех обстоятельствах, в которые он сейчас попал (хотя вину ещё доказать надо), но и не даёт забыть прежние заслуги. А они, несомненно, есть, и немалые.

В чём обвиняют разменявшего девятый десяток лет экс-декана? Следствие считает, что за незаконное денежное вознаграждение, полученное в период с октября 2016-го по октябрь 2018 года, тот обеспечил зачисление гражданина в вуз на очную форму обучения без сдачи вступительных экзаменов. В последующем также без реального участия студента в образовательной деятельности в документацию вносились сведения об успешной сдаче зачетов и экзаменов. Имеются оперативные материалы о неоднократности совершения бывшим деканом факультета аналогичных действий, уточняется в пресс-релизе СУ СК РФ по Владимирской области.

Расхожая шутка (или не шутка?) о том, как выпускники первый раз увидели некоторых своих одногруппников, когда тем вручали красные дипломы, теперь, возможно, наполнится конкретным содержанием. Но эта скверная история, поражающая не фабулой, конечно (фабула банальна), а фамилией обвиняемого, смажет богатую и славную биографию известного руководителя. Это, что ни говори, досадно. Всё же трудовой путь, начавшийся в 1960 году от рядового сотрудника конструкторского бюро, пролегший через службу в комсомольских и партийных органах, наконец, на посту начальника (далее декана) крупного вуза — это далеко не ординарный путь, заслуживающий более достойного — или, во всяком случае, спокойного, солидного, уважительного — завершения.

Но пока вышло иначе. «В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщает Следком. А куда, собственно, ехать человеку, который, родившись в Вязниках, всю жизнь проработал во Владимирской области, здесь достиг и почёта, и наград, и которому здесь же, видимо, придётся испить горькую чашу публичного обвинения?

Николай Лившиц

Фото: vladimir.er.ru