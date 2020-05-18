Где во Владимире можно сдать тест на антитела к COVID-19?

Тест (регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10226 от 30.04.2020 г.) сертифицирован. В ходе исследований определена клиническая чувствительность теста (100%) и клиническая специфичность (100%). Это значит, что если тест отрицательный, то со 100% вероятностью можно говорить об отсутствии определяемых антител класса IgG, а если тест положительный — 100% наличие данных антител.

Антитела — это особые белки, которые вырабатываются при контакте с возбудителем болезни и запускают иммунный ответ, тем самым помогая организму избавиться от возбудителя. Они «цепляются» к возбудителю болезни и либо сами его обезвреживают, либо делают заметным для клеток иммунной системы, а те берут работу на себя. Так как возбудители болезней отличаются, для каждого из них организм производит специфические антитела.

Антитела IgG вырабатываются спустя несколько дней или даже недель после заражения (обычно на 10-14-21-й день болезни). Если взять кровь на анализ слишком рано, будет ложноотрицательный результат.

Как быстро появляются антитела к SARS-CoV-2 и как долго остаются в организме, ученым до конца пока неясно.

Тесты иногда могут давать ложноотрицательные результаты еще и потому, что, возможно, известны не все антитела к SARS-CoV-2 и длительность их нахождения в организме. Это отчасти объясняет, почему у некоторых переболевших в Китае их не нашли.