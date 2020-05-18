Где во Владимире можно сдать тест на антитела к COVID-19?

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Москвичам - бесплатно, владимирцам - за деньги
С 15 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о массовом добровольном бесплатном тестировании москвичей на антитела к COVID-19. Оно позволит исследовать популяционный иммунитет и получить информацию о переболевших бессимптомно, а также о тех, у кого выработался иммунитет к коронавирусу. В определенные дни по 70 000 москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Владимир, к сожалению, не столица, бесплатного тестирования на антитела к COVID-19 у нас пока нет. Но в нашем регионе тест начали делать в клиниках «Палитра».
«Призыв» выяснил, кому рекомендовано тестирование, насколько точен анализ, а также сколько придется заплатить, если вы хотите выяснить наличие/отсутствие у себя антител к коронавирусу.
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Насколько точен тест?
Тест (регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10226 от 30.04.2020 г.) сертифицирован. В ходе исследований определена клиническая чувствительность теста (100%) и клиническая специфичность (100%). Это значит, что если тест отрицательный, то со 100% вероятностью можно говорить об отсутствии определяемых антител класса IgG, а если тест положительный — 100% наличие данных антител.
Антитела — это особые белки, которые вырабатываются при контакте с возбудителем болезни и запускают иммунный ответ, тем самым помогая организму избавиться от возбудителя. Они «цепляются» к возбудителю болезни и либо сами его обезвреживают, либо делают заметным для клеток иммунной системы, а те берут работу на себя. Так как возбудители болезней отличаются, для каждого из них организм производит специфические антитела.
Антитела IgG вырабатываются спустя несколько дней или даже недель после заражения (обычно на 10-14-21-й день болезни). Если взять кровь на анализ слишком рано, будет ложноотрицательный результат.
Как быстро появляются антитела к SARS-CoV-2 и как долго остаются в организме, ученым до конца пока неясно.
Тесты иногда могут давать ложноотрицательные результаты еще и потому, что, возможно, известны не все антитела к SARS-CoV-2 и длительность их нахождения в организме. Это отчасти объясняет, почему у некоторых переболевших в Китае их не нашли.
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Кому имеет смысл делать тест на антитела?
Тем, кто более трех недель назад переболел ОРВИ с признаками коронавируса. Анализ поможет понять, был ли это COVID-19 или другой вид ОРВИ. Антитела также могут быть выявлены и у пациентов, перенесших COVID-19 бессимптомно.
Сейчас часто можно услышать или прочитать в соцсетях высказывания: «Я точно зимой переболел коронавирусом». Такая ничем не подкрепленная уверенность приводит к тому, что человек перестает соблюдать меры предосторожности. А это опасная беспечность.
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Если обнаружены антитела, то человек в безопасности?
На данный момент однозначно утверждать, что человек в полной безопасности, сложно. Также невозможно пока определить, как долго он будет в безопасности находиться. Слишком мало информации. Но уже сейчас содержащая антитела сыворотка крови от доноров, переболевших COVID-19, достаточно успешно используется в лечении больных этим заболеванием.
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Как быстро будет готов результат и какова цена?
Анализ проводится в течение 3 рабочих дней, не считая дня забора крови. Стоимость теста – 2 500 руб., плюс забор крови – 160 руб. Итого: 2760 рублей.
Елена Середина
Заглавное фото: cdni.rt.com
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