Где рожали владимирские женщины более 100 лет назад

История дома на Спасской

Сейчас в доме № 6 на улице Спасской располагается детский сад № 81 города Владимира. Это краснокирпичное здание, построенное в псевдорусском стиле, выделяется своим оригинальным  дизайном среди других старинных домов на этой улице. А построено оно было в 1901 году по проекту городского архитектора Петра Бегена для первого родильного приюта во Владимире. По сути, это был первый родильный дом в городе.

Во Владимире до этого времени рожали только на дому.

И, наверное, так бы и продолжали рожать, если бы не авторитетный земский врач Петр Богданов. Это он стал инициатором строительства и первым директором родильного приюта. Доктор Богданов был уверен, что роженицам необходима врачебная помощь в условиях лечебного учреждения, и внушал эту мысль обществу. Свидетельство тому — его статья «О казуистике разрывов матки во время родов», опубликованная в Вестнике владимирского губернского земства за 1898 год.

Инициативу доктора Богданова по созданию родильного приюта поддержал губернатор Николай Цеймерн. Первоначальный капитал в сумме 31101 руб. 14 коп. для его строительства был собран из добровольных пожертвований от частных лиц, а также предприятий и различных учреждений Владимирской губернии. Кроме того, владимирские купцы пожертвовали строительные материалы: В. М. Тарасов – 100 тысяч кирпичей приблизительно на сумму 1300 руб., В.Ф. Ильин – вагон извести в 750 пудов на сумму 150 руб.

Владимирский губернатор Николай Цеймерн. Фото: i.pinimg.com

По ходатайству губернатора Министерство финансов разрешило передать казенный участок земли на Спасской улице для строительства приюта. Архитектор Петр Беген разработал проект здания, который был рассмотрен и одобрен владимирскими врачами на заседании местного Медицинского общества. Родильный приют на Спасской был первым проектом талантливого архитектора, только что окончившего Академию художеств в Петербурге.

Петр Густавович украсил Владимир целой серией замечательных зданий. Особенно известны исторический музей и казенный винный склад (ныне завод «Владалко»).

24 апреля (7 мая) 1901 года состоялась торжественная закладка здания на Спасской, в которой участвовали первые лица губернского, сословного, земского, городского управления, представители общественности. В честь этого события был составлен акт с именами благотворителей, который положили в стеклянный сосуд, поместили его в каменный ящик и замуровали в середине восточной стены строящегося здания.

Освящение и открытие родильного приюта на 10 кроватей состоялось 8 (21) июля 1903 года. Изначально он был рассчитан в основном на случаи неблагополучия — для бедных или рожающих вне брака пациенток, то есть был прежде всего благотворительным учреждением. В одном из дореволюционных изданий отмечали, что «учреждение родильных домов привело… к значительному сокращению детоубийств и преступного изгнания плода».

Фото: lubovbezusl.ru

По инициативе того же доктора Богданова на первом этаже приюта была открыта повивальная школа для обучения акушерского персонала. В нее принимались девушки и женщины в возрасте от 18 до 35 лет, грамотные и принадлежащие к крестьянскому сословию. Срок учебы в школе определялся в один год. Выпускницы получали свидетельство на звание повивальной бабки второго разряда. Те из них, кто учился бесплатно, должны были в течение первых трех лет работать в сельской местности во Владимирской губернии и ежегодно предоставлять отчеты о своей работе в местное попечительство детских приютов.

Содержание владимирского родильного приюта осуществлялось на проценты с капитала, ежегодные членские взносы, пособия от земств и города, плату за обучение повивальных бабок и плату за отдельные комнаты для рожениц. В приюте имелись 2 бесплатные палаты на 3 и 4 кровати, а также 3 платные на одну кровать. Время пребывания в приюте составляло 10 дней.

По ходатайству губернатора родильный приют был принят в ведомство учреждений императрицы Марии — официальной благотворительной структуры дореволюционной России, которую курировали царствующие особы. Эта разветвленная система приютов, больниц, богаделен и учебных заведений пошла от супруги Павла I Марии Федоровны. Вот почему фасад здания украшает буква «М» с вензелями.

Фото: lubovbezusl.ru

В советское время бывший родильный приют сохранил детское направление. После революции 1917 года в здании на Спасской еще несколько десятилетий был владимирский роддом. Позже здесь разместился детский дом «Коммуна», а потом нынешний детский сад. В 1998 году это сооружение было внесено в список памятников истории и культуры регионального значения.

Татьяна Лысова

Заглавное фото: domofoto.ru

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Обсуждение 4

  • Елена:
    07.05.2020 в 10:10

    Как интересно,спасибо за статью

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  • Инна:
    07.05.2020 в 10:48

    А «Красную церковь» он же строил? нео-русский стиль характерный и время постройки «Владалко», Дома прИзрения,и церкви примерно одинаковое.

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  • Татьяна Лысова:
    07.05.2020 в 11:38

    Уважаемая Инна! Красную (Троицкую) церковь, богадельню у Князь-Владимирского кладбища, старую водонапорную башню и ряд других зданий построили по проектам другого владимирского архитектора Сергея Жарова. Причем он творил не только в псевдорусском стиле. Электротеатр «Ампир» (к-р «Художественный») и восточная часть Торговых рядов выполнены им в стиле ампир с элементами модерна. Петру Бегену принадлежат проекты родильного приюта, исторического музея, винзавода, а также мужского духовного училища на улице Воскресенской (ныне ул. Луначарского). Как видите, он также творил не только в псевдорусском стиле. А свой собственный дом во Владимире на Троицкой улице (ныне Подбельского) он спроектировал в редком для провинции стиле неогрек

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  • Валентина Воронина Корякина:
    07.05.2020 в 17:25

    Все очень интересно. Все таки здания умеют разговаривать. А что писали в дипломе акушерки? Неужели Повивальная бабка? Даже если ей 25?

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