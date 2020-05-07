Где рожали владимирские женщины более 100 лет назад

Сейчас в доме № 6 на улице Спасской располагается детский сад № 81 города Владимира. Это краснокирпичное здание, построенное в псевдорусском стиле, выделяется своим оригинальным дизайном среди других старинных домов на этой улице. А построено оно было в 1901 году по проекту городского архитектора Петра Бегена для первого родильного приюта во Владимире. По сути, это был первый родильный дом в городе.

Во Владимире до этого времени рожали только на дому.

И, наверное, так бы и продолжали рожать, если бы не авторитетный земский врач Петр Богданов. Это он стал инициатором строительства и первым директором родильного приюта. Доктор Богданов был уверен, что роженицам необходима врачебная помощь в условиях лечебного учреждения, и внушал эту мысль обществу. Свидетельство тому — его статья «О казуистике разрывов матки во время родов», опубликованная в Вестнике владимирского губернского земства за 1898 год.

Инициативу доктора Богданова по созданию родильного приюта поддержал губернатор Николай Цеймерн. Первоначальный капитал в сумме 31101 руб. 14 коп. для его строительства был собран из добровольных пожертвований от частных лиц, а также предприятий и различных учреждений Владимирской губернии. Кроме того, владимирские купцы пожертвовали строительные материалы: В. М. Тарасов – 100 тысяч кирпичей приблизительно на сумму 1300 руб., В.Ф. Ильин – вагон извести в 750 пудов на сумму 150 руб.

По ходатайству губернатора Министерство финансов разрешило передать казенный участок земли на Спасской улице для строительства приюта. Архитектор Петр Беген разработал проект здания, который был рассмотрен и одобрен владимирскими врачами на заседании местного Медицинского общества. Родильный приют на Спасской был первым проектом талантливого архитектора, только что окончившего Академию художеств в Петербурге.

Петр Густавович украсил Владимир целой серией замечательных зданий. Особенно известны исторический музей и казенный винный склад (ныне завод «Владалко»).

24 апреля (7 мая) 1901 года состоялась торжественная закладка здания на Спасской, в которой участвовали первые лица губернского, сословного, земского, городского управления, представители общественности. В честь этого события был составлен акт с именами благотворителей, который положили в стеклянный сосуд, поместили его в каменный ящик и замуровали в середине восточной стены строящегося здания.

Освящение и открытие родильного приюта на 10 кроватей состоялось 8 (21) июля 1903 года. Изначально он был рассчитан в основном на случаи неблагополучия — для бедных или рожающих вне брака пациенток, то есть был прежде всего благотворительным учреждением. В одном из дореволюционных изданий отмечали, что «учреждение родильных домов привело… к значительному сокращению детоубийств и преступного изгнания плода».

По инициативе того же доктора Богданова на первом этаже приюта была открыта повивальная школа для обучения акушерского персонала. В нее принимались девушки и женщины в возрасте от 18 до 35 лет, грамотные и принадлежащие к крестьянскому сословию. Срок учебы в школе определялся в один год. Выпускницы получали свидетельство на звание повивальной бабки второго разряда. Те из них, кто учился бесплатно, должны были в течение первых трех лет работать в сельской местности во Владимирской губернии и ежегодно предоставлять отчеты о своей работе в местное попечительство детских приютов.

Содержание владимирского родильного приюта осуществлялось на проценты с капитала, ежегодные членские взносы, пособия от земств и города, плату за обучение повивальных бабок и плату за отдельные комнаты для рожениц. В приюте имелись 2 бесплатные палаты на 3 и 4 кровати, а также 3 платные на одну кровать. Время пребывания в приюте составляло 10 дней.

По ходатайству губернатора родильный приют был принят в ведомство учреждений императрицы Марии — официальной благотворительной структуры дореволюционной России, которую курировали царствующие особы. Эта разветвленная система приютов, больниц, богаделен и учебных заведений пошла от супруги Павла I Марии Федоровны. Вот почему фасад здания украшает буква «М» с вензелями.

В советское время бывший родильный приют сохранил детское направление. После революции 1917 года в здании на Спасской еще несколько десятилетий был владимирский роддом. Позже здесь разместился детский дом «Коммуна», а потом нынешний детский сад. В 1998 году это сооружение было внесено в список памятников истории и культуры регионального значения.

Татьяна Лысова

Заглавное фото: domofoto.ru