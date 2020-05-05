Где можно почтить память павших во Владимире

Во время Великой Отечественной войны в городе Владимире работали 18 эвакуационных госпиталей. Через них прошли примерно 250 тысяч раненых бойцов, около полутора тысяч из них скончались. Умерших во владимирских эвакогоспиталях хоронили в братских могилах северо-восточной части городского Князь-Владимирского кладбища. После окончания войны, уже в 1946 году, на этом месте был установлен первый скромный обелиск.

К 30-летию Победы, в 1975 году, был открыт новый мемориальный комплекс на месте братских захоронений воинов, умерших в годы Великой Отечественной войны. Авторами проекта стали владимирские художники Виктор Дынников и Пётр Дик. Архитекторы — Владимир Степанович Режепа и Валерий Петрович Новиков.

Вход на мемориальный комплекс оформлен со стороны ул. Мира (лестница, арка), далее идёт аллея голубых елей, которая подводит посетителей к главному монументу. Он представляет собой 4 металлических чеканных панно, укреплённых на 4 пилонах. В центре горит Вечный огонь. С двух сторон от мемориала расположены ряды братских могил: всего 18 могил – по 9 с каждой стороны. На каждой могиле с двух сторон уложены мемориальные гранитные плиты с именами воинов, похороненных здесь.