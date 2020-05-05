Где можно почтить память павших во Владимире

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Мемориальный комплекс на Князь-Владимирском кладбище
Во время Великой Отечественной войны в городе Владимире работали 18 эвакуационных госпиталей. Через них прошли примерно 250 тысяч раненых бойцов, около полутора тысяч из них скончались. Умерших во владимирских эвакогоспиталях хоронили в братских могилах северо-восточной части городского Князь-Владимирского кладбища. После окончания войны, уже в 1946 году, на этом месте был установлен первый скромный обелиск.
К 30-летию Победы, в 1975 году, был открыт новый мемориальный комплекс на месте братских захоронений воинов, умерших в годы Великой Отечественной войны. Авторами проекта стали владимирские художники Виктор Дынников и Пётр Дик. Архитекторы — Владимир Степанович Режепа и Валерий Петрович Новиков.
Вход на мемориальный комплекс оформлен со стороны ул. Мира (лестница, арка), далее идёт аллея голубых елей, которая подводит посетителей к главному монументу. Он представляет собой 4 металлических чеканных панно, укреплённых на 4 пилонах. В центре горит Вечный огонь. С двух сторон от мемориала расположены ряды братских могил: всего 18 могил – по 9 с каждой стороны. На каждой могиле с двух сторон уложены мемориальные гранитные плиты с именами воинов, похороненных здесь.
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Мемориальный комплекс на площади Победы
В годы Великой Отечественной войны на месте нынешней площади Победы было кладбище Ямской слободы, где также хоронили воинов, умерших во владимирских госпиталях, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем на Князь-Владимирском кладбище. Торжественное открытие мемориала здесь состоялось 9 мая 1975 г. Архитектор Борис Шиганов, скульптор Владимир Шанин.
На гранитном возвышении в бронзе изображены приспущенные знамёна, ниспадающие тяжёлыми складками, и текст: «Вечная слава владимирцам, отдавшим свою жизнь за честь, свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». На четырёхступенчатом подиуме в центре квадратного поля укреплена отлитая в бронзе пятиконечная звезда, вписанная в венок. В центре звезды – Вечный огонь. Огонь доставлен из Москвы от Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.
Символическая скульптурная композиция установлена 9 мая 1985 г. Скульптор Александр Перевертень, архитектор Владимир Фомин. Авторами воплощена идея единства фронта (солдат с каской и автоматом) и тыла (рабочий с молотом и знаменем), сыгравшего важную роль в освобождении Родины (женщина) от «фашистской чумы».
7 мая 2010 г. состоялось торжественное открытие мемориальной композиции Героям Советского Союза – владимирцам. Скульптор Игорь Черноглазов. Она представляет собой восемь гранитных кулис с барельефными портретами 24 Героев Советского Союза – владимирцев (по нескольку барельефов на кулисе).
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«Голос истории» - памятник диктору Юрию Левитану
Памятник установлен в мае 2015 года в сквере на пересечении проспекта Ленина и улицы Диктора Левитана, названной в честь главного диктора Советского Союза — уроженца города Владимира. Авторы монумента — скульптор, заслуженный художник России Игорь Черноглазов и архитектор Евгений Усенко.
Памятник представляет собой фигуры старика и ребенка, которые стоят в луче света у фонарного столба и, затаив дыхание, слушают голос Юрия Левитана из старинного репродуктора. Именно из таких репродукторов прозвучали вести о начале войны в июне 1941 года и о Великой Победе 9 мая 1945 года. «Голос истории» — необычная скульптура. Памятник оборудован системой интерактивной радиофикации, что позволяет проигрывать отрывки из знаменитых выступлений Юрия Левитана.
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«Улица Победителей»
Свою известность улица Совхозная получила после того, как владимирский краевед и журналист Юрий Никитин написал о ней книгу, в которой назвал ее «Улица Победителей». Все дома на ней, где сегодня живут чуть более ста владимирцев, были построены руками фронтовиков. У каждой живущей на ней семьи — своя уникальная история. О славных страницах семейных летописей напоминают таблички на домах и небольшой памятник. Его поставила на свои деньги жители улицы Совхозной к 65-летию Великой Победы.
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Обелиск павшим воинам в Юрьевце
На улице Ноябрьской у дома № 103 9 мая 1974 г. установлен памятник, посвящённый воинам, павшим в Великой Отечественной войне. В ходе подготовки к 30-летию Победы школьники установили, что 52 солдата из деревень Юрьевец и Пиганово, а также села Спасское не вернулись с поля боя. На школьном комсомольском собрании было принято решение: организовать шефство над семьями погибших и обратиться в поселковый Совет народных депутатов с инициативой увековечить память погибших – установить памятник.
Депутаты поселкового совета эту инициативу поддержали. Для него выбрали самое высокое место в посёлке. Архитектором проекта стал Владимир Аврутский, главный архитектор г. Владимира. Главным инженером проекта, а также автором и скульптором памятника был Виктор Саврасов. Он предложил возвести памятник в виде обелиска, который представлял бы собой стелу-скол, имитирующую разрушения принесённые войной, с барельефом головы воина-освободителя и список с фамилиями 52 погибших земляков.
Обелиск возводился методом народной стройки. Депутаты и Совет директоров посёлка распределили объём работ. Работы выполняли следующие организации: комбинаты «Наука» и «Дубрава», ПМК-253, МК-38, ВНИЯИ, ДРСУ, ПМК-28. В Художественном фонде РСФСР (город Москва) было изготовлено барельефное изображение головы воина-освободителя. Работу оплатили за счёт средств бюджета выделенных на благоустройство в 1973 г.
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Мемориал погибшим воинам в Оргтруде
Мемориал был установлен на улице Октябрьской в 1995 г. на средства жителей посёлка Оргтруд и администрации Камешковского района, в который тогда входил посёлок. Памятник представляет собой четыре металлических панно, установленных на круглых колоннах. На одном из панно изображён флаг Российской Федерации, в центре которого – орден Победы, на втором – женщина, символизирующая мать или жену воина, на третьей стороне размещена мемориальная доска с именами жителей посёлка, погибших в Великой Отечественной войне, на четвертой изображён воин Красной Армии, защитник Родины.
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Памятник погибшим в Великой Отечественной войне в Семязино
На улице Пригородной у дома № 47 установлен памятник семязинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Основание памятника выполнено из бетона в виде двух уменьшающихся плит, положенных друг на друга. На них установлен бетонный прямоугольник, на котором укреплены металлические доски. На одной из них написано: «Вечная память воинам, павшим в боях за советскую Родину. 1941 – 1945 гг.». Под этой доской укреплена другая, на которой выгравированы фамилии 29 жителей деревни Семязино, погибших в годы войны. Верх памятника представляет собой металлический конус, завершающийся красной звездой.
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Обелиск в память о погибших односельчанах в Лунево
В память о Великой Отечественной войне на улице Луневской рядом с домом № 1а установлен памятник жителям села Лунёво, погибшим в Великой Отечественной войне. Памятник из бетона установлен на небольшом возвышении, к нему ведут несколько ступенек. Его нижняя часть представляет собой широкий прямоугольник со звездой в центре. Из прямоугольника вверх уходят 5 столбов разных по высоте. С двух сторон от него размещены даты 1941 – 1945. Вокруг памятника высажены ели.
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Стела погибшим воинам в Лесном
Гранитная стела погибшим воинам установлена в канун 70-летия Победы в микрорайоне Лесной. Стела воздвигнута рядом с детской школой искусств № 4 вместо обветшавшего обелиска, открытого 20 лет назад в память о погибших воинах деревни Квашниха, вошедшей в состав поселка Лесной. Проект новой стелы разработан в ОАО «Владспецреставрация» вместе с комплексом благоустроительных работ: освещение площади, замена асфальтового покрытия, мощение тротуарной плиткой, озеленение и высадка цветочных клумб.
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Памятник погибшим воинам в Энергетике
Памятник из двух видов гранита установлен у Дома культуры микрорайона Энергетик в преддверии 70-летия Великой Победы. Проект выполнен художниками компании «Ритуал-93». Площадь возле монумента замощена плиткой, выполнено дополнительное уличное освещение.
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Памятник детям войны
Памятник поколению детей Великой Отечественной войны установлен и открыт к 70-летию Победы в мемориальном комплексе Князь-Владимирского кладбища. Гранитный обелиск представляет собой стилизованное изображение географической карты СССР с отпечатками детских ладошек — в память о детях, погибших в годы Великой Отечественной войны от голода и холода, обстрелов и бомбежек. Автором проекта стал выпускник архитектурно-строительного факультета Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых Никита Егоров.
Подготовила Татьяна Лысова
Фото: vladimir-city.ru
Обсуждение 3
В прежние годы жители Юрьевца ходили к обелиску по центральной дороге ( движение останавливали), а теперь это М7 и всё нарушили…а жаль…
Такая дата и все на расстоянии
Очень интересно, спасибо, а про Совхозную я и не знала даже…