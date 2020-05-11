Фильму «Начало» с Инной Чуриковой — 50 лет! Что вы о нем знаете?

В этом году свой полувековой юбилей отмечает легендарная картина Глеба Панфилова «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли. Съемочной площадкой для него стал наш город Муром. Сюжет фильма строится вокруг «дурнушки» Паши Строгановой, игравшей роль Бабы-Яги в самодеятельном спектакле. Неожиданно она получает приглашение сниматься в кино, причем в роли Жанны д’Арк. За роль Паши Строгановой Инну Чурикову признали лучшей актрисой года по версии журнала «Советский экран». В фильме также снялись известные советские артисты Леонид Куравлёв, Михаил Кононов, Валентина Теличкина, Евгений Лебедев, Людмила Аринина и даже исполнитель авторской песни Юрий Визбор. Проверьте в этом тесте, хорошо ли вы знаете этот фильм.

Как называется вымышленный город, в котором происходит основное действие фильма и роль которого сыграл Муром? Реченск Зареченск Нареченск Правильно! Неправильно! - По съемкам какого фильма город Муром уже был знаком режиссеру Глебу Панфилову? «Вставай в наш строй!» «Народная милиция» «В огне брода нет» Правильно! Неправильно! - Когда в фильме появляется его название «Начало»? Вообще не появляется Через 7 минут после начала фильма В самом конце вместо титра «Конец» Правильно! Неправильно! - Где в Муроме была снята самая массовая сцена, с которой начинается фильм? На танцплощадке парка им. Ленина (ныне Окского) В бывшем «Клубе строителей» У дома № 1 на ул. Ленина Правильно! Неправильно! - Кто сыграл режиссера Игнатьева, снимающего фильм о национальной героине Франции Жанне Д’Арк? Сам режиссер фильма Глеб Панфилов Киносценарист Юрий Клепиков Актер Михаил Кононов Правильно! Неправильно! - Студенты какого муромского института приняли активное участие в массовках и сценах второго-третьего планов? Муромского филиала Владимирского политехнического института Муромского филиала Всесоюзного заочного финансового института Муромского филиала Всесоюзного заочного машиностроительного института Правильно! Неправильно! - Песня какой британской группы в аранжировке ВИА «Поющие гитары» стала основной музыкальной темой фильма? The Beatles The Shadows The Rolling Stones Правильно! Неправильно! - В каком селе в двадцати километрах от Мурома была возведена декорация средневекового замка, где снимали сцены допроса Жанны д’Арк судьями-инквизиторами и ее моления перед казнью? Орлово Лазарево Спас-Седчино Правильно! Неправильно! - На пейзажи какой французской провинции оказались похожи виды села Спас-Седчино? Нормандии Прованса Орлеана Правильно! Неправильно! - На каком кинофестивале режиссёр картины Глеб Панфилов получил «Серебряного льва св. Марка», а актриса Инна Чурикова — «Золотого льва св. Марка»? Каннском Берлинском Венецианском Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Что вы знаете о фильме «Начало»? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook