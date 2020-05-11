Фильму «Начало» с Инной Чуриковой — 50 лет! Что вы о нем знаете?

В этом году свой полувековой юбилей отмечает легендарная картина Глеба Панфилова «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли. Съемочной площадкой для него стал наш город Муром. Сюжет фильма строится вокруг «дурнушки» Паши Строгановой, игравшей роль Бабы-Яги в самодеятельном спектакле. Неожиданно она получает приглашение сниматься в кино, причем в роли Жанны д’Арк. За роль Паши Строгановой Инну Чурикову признали лучшей актрисой года по версии журнала «Советский экран». В фильме также снялись известные советские артисты Леонид Куравлёв, Михаил Кононов, Валентина Теличкина, Евгений Лебедев, Людмила Аринина и даже исполнитель авторской песни Юрий Визбор. Проверьте в этом тесте, хорошо ли вы знаете этот фильм.
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