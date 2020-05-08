Фильм о ветеране не позволяет закончить коронавирус

Из-за напряженной эпидобстановки, связанной с распространением коронавируса, не может выйти в свет документальный фильм о владимирском ветеране Великой Отечественной войны, фронтовике, Николае Матвеевиче Щелконогове. 22 апреля показ фильма должен был состояться в кинотеатре «РусьКино», но не сложилось. Видеоматериал отснят, не хватает только монтажа, а на него требуются деньги. Студия документального кино «Катариос», которая занималась съемками, рассчитывала на выигранный грант, но пока он значится только на бумаге.

— В департаменте по культуре нас успокаивают, заверяют, что держат руку на пульсе, что грант обязательно будет предоставлен. Тогда мы сможем закончить фильм хотя бы к 22 июня. Сам Николай Матвеевич очень ждет выхода фильма, звонит, спрашивает, когда это случится. Наш долг оправдать надежды ветерана,- рассказала «Призыву» соавтор проекта, руководитель студии документального кино «Катариос», Екатерина Цветкова.

Герой фильма — ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик, Николай Матвеевич Щелконогов.

Фильм снимался в Германии. Туда в 1945 году дошел фронтовик и смог через многие годы вернуться туда, отлично выдержав поездку, несмотря на почтенный возраст. Ветерану в этом году исполнится 95 лет. Идея о съемках документальной киноленты принадлежит немецкой стороне, а точнее Петеру Штегеру. Музыку для фильма написал французский пианист и композитор Николя Челоро.

— Фильм готовы показать во Франции, Германии. Мы уже получили письма с вопросами, когда он будет завершен. С департаментом по культуре согласован список площадок для просмотра. Остается только ждать, — уточнила Екатерина Цветкова.

Ранее «Призыв» сообщал, что режиссер фильма «Ванька» ищет средства для завершения работы.

Ольга Ефремова

Фото группы «Администрация Владимирской области»