Фельдшерам установили поминутный тариф за больных COVID-19

За контакт с больным COVID-19 фельдшеры «скорой» будут получать чуть больше 2 рублей в минуту. Медикам выдали на руки расчет их возможных выплат. Но и на эти крохи они смогут рассчитывать лишь в том случае, если у пациента подтвердится коронавирус. При обычной пневмонии прибавки к зарплате не будет, сообщили «Призыву» фельдшеры.

В начале апреля постановлением правительства РФ были определены стимулирующие выплаты медикам, которые обследуют, лечат, транспортируют пациентов с коронавирусной инфекцией.

Например, на станциях скорой медицинской помощи Владимирской области врачи должны получить прибавку, равную 80% от среднемесячного дохода, — это около 22 тысяч рублей.

Среднему медперсоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи, в том числе в ФАПах, должны начислить 40% надбавки, или 11 тысяч рублей. Диспетчерам, принимающим вызовы и передающим их выездным бригадам, а также младшему медперсоналу положено 20%, или 5,5 тысячи рублей.

Эти выплаты будут действовать до тех пор, пока в регионе не отменят режим повышенной готовности.

Примерно такие суммы ждут и сотрудников лабораторных служб. Чуть больше получат медики, работающие в стационарных условиях. Про водителей тоже не забудут. Им насчитали по 10 тысяч рублей. Но деньги всем будут давать лишь за фактически отработанное время, предупреждают областные чиновники.

К примеру, у фельдшеров и водителей «скорой» средняя зарплата составляет 25 тысяч рублей. Коэффициент надбавки при транспортировке больного с COVID-19 — 2,4 рубля в минуту. То есть, чтобы в апрельскую зарплату им прибавили хотя бы одну тысячу рублей, они должны быть в контакте с этими вирусными больными не менее 6,5 часов.

Если работник во время исполнения служебных обязанностей заразится коронавирусом, ему будет положена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Такое решение по страхованию сотрудников здравоохранения было принято на заседании Законодательного Собрания Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что медики Александровского района жалуются, что им приходится замачивать в хлорке свои защитные костюмы. Несколько человек получили химические ожоги.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»