Еще пять пациентов с коронавирусом скончались во Владимирской области

Во Владимирской области пополнилась печальная статистика смертей от COVID-19. По информации сайта стопкоронавирус рф, в регионе зафиксированы пять новых летальных случаев. Что это за люди, их пол, возраст и место проживания не уточняются. Пока неизвестно, были ли у них сопутствующие заболевания. Тем более удивительно, что в бюллетене «Белого дома» до сих пор отмечены лишь семь летальных исходов. И эта информация разнится с федеральной статистикой, согласно которой в области за время пандемии от COVID-19 умерли уже 12 человек.

С уверенностью можно говорить только о пяти летальных случаях. Точно известно, что три человека скончались в Коврове. Первая смерть была зафиксирована 27 марта. От пневмонии, вызванной коронавирусом, умер 48-летний мужчина. 13 апреля в реанимационном отделении ЦГБ не стало еще одного местного жителя. Он был в контакте с заболевшим. Еще через пару дней скончалась женщина 1970 года рождения. Она умерла в реанимационном отделении Центральной городской больницы. Пациентка имела тяжёлое хроническое сопутствующее заболевание, уточняется на сайте местной администрации.

Еще две женщины умерли в Петушках. Известно, что им было 55 и 80 лет. Информацию о летальных исходах распространил 13 апреля региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Еще два случая теоретически могут быть отражены в списке умерших. 16 апреля не стало сотрудника областной психиатрической больницы № 2, у которого была диагностирована опасная болезнь. А в конце месяца умер 80-летний мужчина из Мурома, которому 6 дней отказывали в госпитализации. У погибшего также был подтвержден COVID-19. Сейчас мы можем только предполагать, что именно эти люди теперь значатся в списке погибших от коронавируса. Более подробной информации пока нет.

43 жителя Владимирской области выздоровели от коронавируса.

Зато настораживает число пациентов с признаками внебольничной пневмонии. По сообщению областных властей, за 3 мая в больницу с проблемами легких обратились 13 человек. Всего на стационарном лечении находятся 45 пациентов с ОРВИ и 533 с пневмонией. В лабораториях медицинских учреждений области проведено 15 419 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Между тем регион готовится разменять первую тысячу по числу инфицированных. Сейчас в области зарегистрированы 896 случаев заражения. Сегодня Гусь-Хрустальный побил свой суточный рекорд по числу инфицированных коронавирусом. Об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото пресс-службы мэрии Москвы