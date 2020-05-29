Еще два человека умерли от коронавируса во Владимирской области

Во Владимирской области зафиксировано два новых случая смерти от COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус рф. Никаких подробностей не сообщается. Неизвестно, были или нет у погибших хронические заболевания. Общее число летальных исходов уже 20. Многим умершим не было и 60 лет. Большинство поздно обратились за медицинской помощью, сообщила на совещании по вопросу уменьшения числа заболевших главный санитарный врач региона Татьяна Данилова.

Но есть сегодня куда более радостная статистика. Жители Владимирской области стали активно выздоравливать от коронавируса. Общее число людей, победивших болезнь составило уже 567. Только за один день диагноз сняли с 81 человека. И это число больше, чем количество вновь заболевших.

Во Владимирской области зафиксировано 59 новых случаев коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Эти показатели сопоставимы с теми, что были все последние дни. Коэффициент распространения инфекции сегодня 0.8. На этом фоне с 1 июня начинается первый этап отмены ограничений.

Больше всего заболевших снова во Владимире.

За 24 часа в городе 19 случаев инфицирования. Общее число носителей вируса в областном центре — 522 человека. На втором месте в таблице распространения COVID-19 — Петушки. В закрытом на карантин районе — 4 новых случая заражения. В городе болеют уже 380 человек. 17 случаев заражения в Гусь-Хрустальном. Он в тройке по распространению коронавируса. Общее число инфицированных достигло 361. На эти три муниципалитета приходится без малого половина от всех заболевших в области.

Сегодня COVID-19 подтвердили у жителей 9 районов. 11 человек заразились в Александрове, по 2 — в Коврове, Кольчугино и Собинке, по 1 случаю инфицирования в Камешково и Суздале.

Всего за время пандемии положительные тесты на COVID-19 получили 2554 жителя области. Активными носителями инфекции являются 1967 из них. В регион на помощь коллегам должны прибыть московские медики. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: ТАСС