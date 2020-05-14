Еще 46 жителей Владимирской области выздоровели от коронавируса

46 жителей Владимирской области, инфицированные COVID-19, смогли победить болезнь, сообщает сайт стопкоронавирус рф. Сопоставимый прирост был только 9 мая. Тогда отрицательные тесты пришли сразу 57 заразившимся. На данный момент общее число выздоровевших достигло 149.

Не исключено, что положительные изменения связаны с тем, что исследование на коронавирус стали делать быстрее. Лаборатории областной клинической больницы и городской больницы № 6 получили статус референтных. А значит, проведенное ими тестирование теперь не нуждается в дополнительном подтверждении. Это могло повлиять на скорость выписки пациентов.

За время пандемии коронавируса выздоровели 149 жителей Владимирской области

Несмотря на это, область пока в числе аутсайдеров по числу выздоровевших. В регионе этот показатель самый низкий среди всех субъектов федерации, которые разменяли первую тысячу по числу инфицированных. Для сравнения, в Красноярском крае, который располагается рядом с нами в таблице распространения вируса, выздоровели 458 человек.

За время пандемии 15 жителей Владимирской области умерли. Некоторые подробности известны только о 12 летальных случаях. 6 мая на сайте областной администрации сообщалось, что за период наблюдения 4 скончались в Коврове, по 3 – в Гусь-Хрустальном и Петушках, по 1 – в Александрове и Муроме. Где зафиксированы еще три смерти, пока не понятно.

На сегодняшний день коронавирус подтвержден у 1504 жителей Владимирской области. Активными носителями инфекции являются 1340 человек. За сутки COVID-19 подтвержден 45 раз. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: TPG/Keystone Press Agency