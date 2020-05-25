Еще 30 человек выздоровели от коронавируса

30 жителей Владимирской области выздоровели от коронавируса за сутки. Общее число людей, победивших инфекцию, достигло 350. Это пока меньше, чем в регионах с аналогичным уровнем заболевания. Для сравнения, в Кабардино-Балкарской Республике, которая всего на одну строчку выше в таблице распространения COVID-19, диагноз уже сняли с 588 человек. Но все равно — тренд положительный.

Снижается и коэффициент распространение коронавируса. Он меньше единицы который день подряд. Сегодня он равен 0.9. А это значит, что до изоляции один носитель COVID-19 не успевает передать болезнь даже одному здоровому человеку. При таких условиях регион может начинать первый этап смягчения самоизоляции. Замедлилась и скорость передачи болезни. Она не превышает 3,1%.

При этом общее число инфицированных растет. За 24 часа во Владимирской области выявлено 69 новых случаев коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это ровно на 10 больше, чем накануне. Общее число носителей вируса достигло 2322.

Больше всего зараженных COVID-19 во Владимире.

За сутки в городе коронавирус подтвержден у 19 человек. Общее число носителей инфекции приближается к 500. В областном центре болеют 472 человека.

На втором месте в таблице распространения коронавируса Петушки. В закрытом на карантин районе — 2 новых случая инфицирования. Общее число зараженных достигло 355.

За сутки коронавирус выявили у 69 жителей области

На пятки лидерам наступает Гусь-Хрустальный. За 24 часа выявлено 8 случаев заболевания. Положительные тесты уже получили 313 местных жителей. Новая вспышка инфекции в Муроме. Статистику по заболевшим пополнили сразу 19 человек. Число носителей инфекции в городе на Оке достигло 206.

7 новых случаев заражения в Вязниках, 3 человека заболели в Александрове, по 2 — в Коврове, Кольчугино, Собинке, Киржаче и Юрьеве-Польском, 1 заразившийся — в Красной Горбатке.

Таким образом, за сутки положительные тесты на коронавирус получили жители 12 районов области. На 100 тысяч человек носителями инфекции являются 168. 16 пациентов не пережили осложнения, вызванные коронавирусом. Большинство умерших поздно обратились в врачу. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: РИА НОВОСТИ