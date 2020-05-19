Эпизоотолог рассказал о коронавирусе у животных

Доказательств заражения коронавирусной инфекцией от животных нет. Даже нельзя говорить с уверенностью, что кошки, собаки и хорьки могут быть переносчиками вируса между собой. Информация о восприимчивости животных к COVID-19 и его способности к внутри- и межвидовой передаче носит вероятностный характер. Поэтому заводчикам питомцев паниковать не стоит, поясняют в департаменте ветеринарии администрации Владимирской области.

— Эта информация соответствует официальной позиции Всемирной организации здравоохранения, Всемирной организации по охране здоровья животных и подтверждена Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному контролю России. Поэтому на сегодняшний день нет оснований для принятия против домашних животных мер, которые могут поставить под угрозу их благополучие, – уверен эпизоотолог департамента ветеринарии Сергей Соболевский.

Ветеринары призывают владельцев не паниковать и беречь своих питомцев.

Кошки, собаки, домашние грызуны человеческими вирусами не болеют, заверили «Призыв» и сотрудники приюта «Валента». Желающие проверить своих животных на коронавирус к ним пока не обращались.

— У кошек есть свой коронавирус, который не передается человеку. Они им могут болеть вне зависимости от пандемии COVID-19. Это обычные кошачьи инфекции. Также и человек не может заразить своё домашнее животное. Поэтому если начнутся в Интернете рекламировать тесты для питомцев от ковида, скорее всего, это будет фикция, ложная информация, — пояснили «Призыву» в «Валенте».

При этом коронавирус может какое-то время сохраняться на шерсти животных после их контакта с больным человеком. Поэтому инфицированным стоит избегать тесного контакта с питомцем. Если же вам предстоит ухаживать за животным, пока его хозяин выздоравливает в больнице, в частных ветеринарных клиниках рекомендуют заходить в квартиру в полной амуниции — защитном халате, шапочке, перчатках и маске. После чего это всё сразу утилизировать. Конечно, обязательно мыть руки до и после каждого контакта с животным.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирские ученые Федерального центра охраны здоровья животных создали тест-систему для диагностики COVID-19 у животных. Порядка 10 тысяч исследований планируется провести на базе подведомственных ветеринарных лабораторий. У животных, как и у людей, берутся оральные и назальные мазки. После чего полученный биологический материал тестируют на наличие РНК вируса SARS-CoV-2.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»