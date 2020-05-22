Электрички снова останавливаются в Петушинском районе

С 22 мая электрички снова стали останавливаться на станциях в Петушинском районе. Пригородные поезда теперь открывают двери на остановках Усад, Глубоково, Покров, платформа 113 км, Омутище, Леоново, Костерёво, Болдино и Сушнёво. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения во Владимирской области COVID-19.

Об этом два месяца просили жители населенных пунктов. В редакцию «Призыва» обращались семьи, проживающие в поселке Городищи. Им приходилось ездить с пересадками, меняя все возможные виды транспорта.

— Принять такое решение позволило улучшение эпидемиологической обстановки в Петушинском районе. Тем не менее убедительная просьба к жителям – во избежание ухудшения ситуации по-прежнему необходимо максимально соблюдать режим самоизоляции, а также все необходимые меры защиты, – сообщил врио заместителя губернатора Роман Годунин.

Остановки электричек отменили после введения карантина в районе – с 23 апреля.

Жители Петушинского района составили видеообращение в адрес региональных властей и депутатов. Об этом можно прочитать в репортаже «Призыва». Также они собирали подписи на сайте голосований. Активные действия привели к результату.

Тем временем и руководители торговых комплексов достучались до администрации. На днях в некоторых районах Владимирской области разрешат открывать крупные объекты с соблюдением всех санитарных требований. Об этом «Призыв» сообщал здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»