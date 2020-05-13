Экспериментируйте, готовьте, удивляйте: духовой шкаф Electrolux SteamBake EOB 53434 AX

По данным прайс-агрегатора E-Katalog, компания Electrolux входит в тройку самых популярных производителей духовых шкафов среди аудитории портала. Предлагаем вам ознакомиться с особенностями самой востребованной на данный момент модели шведского бренда. Это встраиваемый духовой шкаф SteamBake EOB 53434 AX.

Увеличенная камера для больших порций

На фоне конкурентов духовка Electrolux SteamBake EOB 53434 AX выделяется вместительной камерой на 74 л. Такой объем позволит готовить несколько блюд одновременно, задействуя до трех уровней, или целиком запечь крупную индейку к праздничному столу.

Равномерное приготовление с UltraFanPlus

Большой и мощный внутренний вентилятор UltraFanPlus обеспечивает постоянную циркуляцию потоков горячего воздуха по всем зонам духовки. Вне зависимости от уровня, на котором вы разместите блюдо, оно равномерно пропечется со всех сторон.

Масса возможностей для кулинарных экспериментов

Духовой шкаф Electrolux SteamBake EOB 53434 AX имеет 10 предустановленных режимов приготовления, разработанных совместно с известными европейскими поварами. В частности, духовка оборудована мощным двухконтурным грилем, с помощью которого можно запечь мясо, рыбу или овощи, а также добиться появления аппетитной хрустящей корочки.

При желании вы можете регулировать мощность прожаривания, переключаясь между режимами малого гриля и турбо-гриля, а также комбинируя работу верхнего нагревателя с конвекцией.

Отдельный режим выделен для приготовления сочной и ароматной пиццы по традиционной итальянской рецептуре. А возможность независимого включения верхнего и нижнего нагревательных контуров позволит вам готовить различные виды выпечки.

Безупречная чистота

Ухаживать за духовкой Electrolux SteamBake EOB 53434 AX очень просто. Опция AquaClean позволяет за счет воздействия водяного пара размягчить пригоревшие загрязнения и расщепить жиры. После этого достаточно лишь протереть внутренние поверхности влажной губкой.

Если частицы пищи оказались между стеклами двери, вы можете без лишних усилий извлечь их и ополоснуть под проточной водой или помыть в посудомоечной машине. Хромированные направляющие также снимаются.

Удобное управление

Пара поворотных переключателей позволяет быстро выбрать желаемый режим приготовления и задать точную температуру. В процессе готовки внутренний термостат духовки обеспечит ее поддержание с точностью до 1 °С. Встроенная подсветка поможет визуально контролировать степень готовности блюда, не открывая лишний раз дверцу и не нарушая температурного режима.

Для большей информативности все рабочие параметры отображаются на LED-дисплее.

Модель SteamBake EOB 53434 AX оснащена таймером автоотключения, который может самостоятельно остановить работу духовки по истечении заданного пользователем времени. При этом даже после отключения нагрева внешний обдув духовки продолжит работать, пока дверца не охладится до комнатной температуры.

Цена

По данным каталога цен в интернете E-Katalog, духовой шкаф Electrolux SteamBake EOB 53434 AX продается более чем в 30 российских онлайн-маркетах. В зависимости от продавца, стоимость модели колеблется в диапазоне от 19 400 руб. до 37 500 руб. Данные актуальны по состоянию на начало мая 2020 года.

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Фото: avatars.mds.yandex.net