ЕГЭ: как не перегореть до экзаменов?

Ситуация в этом году с государственными экзаменами уже успела потрепать изрядно нервы всем: и выпускникам, и родителям, и учителям. Экзамены переносили, отменяли, возвращали обратно, теперь вот придумали пробные. Потом от всех испытаний освободили тех, кто не планировал поступать в вузы.

На ЕГЭ всех обязали быть в масках и перчатках. Но разрешили выпускникам, если им будет физически тяжело и некомфортно выполнять задания в средствах индивидуальной защиты, снять их.

Итак, до экзаменов осталось чуть больше месяца. Как выдержать испытание нервами, на что обратить внимание, как готовиться? Об этом мы поговорили с нашими экспертами – преподавателями и родителями.

Живите с ощущением, что все не зря!

Екатерина Комарова, учитель русского языка и литературы, сооснователь образовательного центра по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ «Высший балл», рассказывает, что в их центре преподаватели спокойно и безболезненно перешли на систему онлайн. Конечно, не для всех это стало идеальным переходом: в первые недели Интернет не справлялся, техника барахлила, но все преодолели и приспособились:

— Мир нам диктует такие условия, к которым приходится приспосабливаться. Анализируя всю эту ситуацию, радуюсь, что никто из ребят не прервал подготовку, не ушел в себя, не запаниковал. Да, живого общения нам с ними не хватает. Я стараюсь наших учеников всегда поддержать, чтобы мои эмоции могли проникать к ним через экран. Мы продолжаем работу.

Главный посыл для сегодняшних выпускников: продолжайте учить, повторять материал, не жалейте себя, не ленитесь.

— Как вам ситуация с переносом экзаменов?

— Когда заместитель министра образования Валерий Фальков заявил, что одиннадцатиклассники будут сдавать только два экзамена, а базовые математика и русский язык отменяются, то это была самая непонятная и непростая ситуация. Мы пару дней подождали, не занимались.

Но мне сразу стало понятно, что русский язык не отменят: это национальный язык, от этого экзамена сильно зависит общая сумма баллов. Когда ситуация прояснилась, пришло ощущение если не спокойствия, то некой дальнейшей уверенности.

Сейчас мы опять находимся в ситуации, когда каждый день сталкиваемся с тем, что экзамены переносятся. В нашей стране 29-го будут проводиться пробные экзамены без участия детей. Я так понимаю, что будет отрабатываться система спецзащиты, будет проверяться детально, выполнены ли все условия в школах.

Как мы относимся ко всей этой ситуации? Философски. Понятно, что дети измучены морально. Мой главный аргумент как для детей, так и для родителей: мы просто продолжаем заниматься, мы имеем дополнительное время – это здорово, это классно! У нас есть возможность повторить, затронуть сложные темы глубже и тем самым заработать большее количество баллов на экзамене. Мы используем дополнительное время во благо.

— О чем еще вы говорите с детьми, как успокаиваете их?

— Когда была ситуация с непонятным количеством экзаменов (а мы до сих пор в подвешенном состоянии, в любой момент может все измениться, если где-то в регионах резко возрастет количество заболевших), мы говорили ребятам и повторяем до сих пор: «Вы должны жить с ощущением, что все не зря! Все эти знания — багаж, нужный и ценный, вы берете его с собой в мир». И мы все вместе очень старались, чтобы багаж был весомый и полноценный.

Увы, многие девятиклассники возмущались (хотя и были рады), мол, мы целый год занимались с репетиторами, все зря. Нет, не зря, это не для ОГЭ, это ваша база, с который вы потом пойдете в колледж или в 10-й класс. Мне повезло, что мои ребята замотивированы. Они прекрасно понимают, для чего они занимаются каждый день.

— Екатерина, а какие пожелания родителям? Они порой нервничают гораздо больше своих детей.

— Да, родители и даже педагоги острее реагируют на всю эту ситуацию с экзаменами. Не показывайте ситуацию хуже, чем есть на самом деле. Прошу вас, не нагнетайте, особенно сейчас поддерживайте своих детей и учеников!

Не время для отдыха

Автор популярных курсов для родителей, специалист по профориентации и многодетная мама Мария Шпилевич уверена, что сейчас не время для отдыха.

Если бы два года назад меня спросили, как лучше себя вести, чтобы набрать максимальные баллы на ЕГЭ, я бы однозначно ответила: отдыхать, уехать на дачу, позагорать, покататься на велосипеде, сходить в кино.

Но в этом году ситуация кардинально изменилась, нам реально не до отдыха. Впереди целый месяц, чтобы продолжить подготовку. В этом году наберут высокие баллы те ребята, которые очень дисциплинированны. Да, именно самодисциплина выходит на первый план, не знания.

Если вы в пижаме встаете в 12 часов дня, сидите в социальных сетях, зависаете перед телевизором, понимаете, что задания от репетитора недоделаны, не рассчитывайте на высокие баллы.

В этом году выиграет тот, у кого сильна самодисциплина. И у вас есть еще целый месяц, чтобы подготовиться. Желаю всем сдать на высокие баллы!

Кстати, сами ребята с мнением Марии согласны: тот, кто хочет набрать высокие баллы, занимается в режиме нон-стоп. Выпускница гимназии № 3 Елизавета Чистова отличается высокой самодисциплиной. Девушка готовится в поступлению в Москву и Санкт-Петербург, выбрала для себя профессию PR-специалиста. Владимирский вуз рассматривает как запасной вариант. После нескольких лет упорной подготовки Лиза готова была сдавать экзамены в начале июня, сейчас она признается, что чувствует усталость от сложившейся ситуации:

— Я учу с утра и до вечера, но мне кажется, что я уже ничего не знаю. Вот если бы сейчас пойти сдавать, была бы какая-то уверенность. А впереди еще целый месяц! Я боюсь, что все забуду, страх часто накатывает. Очень волнуюсь, но родители успокаивают, говорят, что в голове уже все есть и сейчас просто надо еще раз пройтись по сложным темам, ликвидировать пробелы. И, конечно, успокоится.

Впереди месяц упорной работы

Мама выпускницы и тетя выпускника Анна Агеева считает, что главное, как говорят спортсмены, не перегореть:

— Ситуация с ЕГЭ мне напоминает фразу Льва Толстого: «Все смешалось в доме Облонских». То ЕГЭ грозились отменить и ввести конкурс аттестатов (ха, покажите мне, кто теперь работает на аттестат, всем важны баллы по ЕГЭ), то на осень перенести, сейчас опять сроки обновили. Надеюсь, окончательно и бесповоротно, и все всё сдадут в июле.

В этом году испытание ЕГЭ проходит дочь и племянник. Дочери я сразу сказала: «Как сдашь, так и будет. У нас еще есть время в запасе, в крайнем случае, в следующем году фортуну испытаем». Племяннику сложнее, не поступил – ждет армия. Да, они оба готовились с 9-го класса: история, обществознание, английский и русский языки, оба грезят инязом. Нам повезло, можно сказать, у нас все репетиторы были онлайн. На самоизоляции махнули рукой на многие предметы, подготовка к ЕГЭ была в приоритете. И впереди еще месяц упорной работы. И я даже больше верю в ребят, чем они в себя.

Дорогие родители, не пережимайте детей, не стращайте их. Главное, что все здоровы, все живы. Коронавирус нашу семью и, надеюсь, ваши обошел стороной. На какие баллы ребенок бы ни сдал, это не смертельно, поправимо все. Всем удачи и здоровья!

«Призыв» присоединяется к пожеланиям наших экспертов. И хотя в этом году испытания ЕГЭ пройдут на месяц позже, мы надеемся, что каждый сможет поступить в свой вуз мечты.

Елена Середина

Заглавное фото: snob.ru