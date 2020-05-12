Движение по ковровскому мосту ограничат из-за ремонта

Движение по мосту через ручей Пордух, ранее — ручей Майский, в Ковровском районе ограничат из-за ремонта. Работы на 231-м км федеральной трассы М-7 «Волга» стартуют уже 14 мая. Завершатся они 30 сентября. Специалисты заменят деформационные швы и конструктивные элементы опор моста, отремонтируют лестничные сходы, а также устроят новое дорожное покрытие, сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

В период проведения работ проезжая часть будет сужена до двух полос, по одной в каждую сторону.

Максимальная скорость– 50 км/ч.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут. Ранее «Призыв» сообщал, что в черте Владимира возобновились работы на «Пекинке».

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»