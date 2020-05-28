Два детских сада строят в Веризино

Строительство сразу двух детских садов началось в жилом квартале Веризино во Владимире. Первый появится в многоэтажной части микрорайона, на улице Куйбышева, второй — в частном секторе, на улице Полянка. Для детского сада на 115 мест выбрали место между четырьмя высотками. Первые жилые дома в Веризино заселили десять лет назад. Застройщик обещал новоселам детский сад спустя пару лет. Были даже проекты, обсуждения места и средств для строительства садика. Но до дела так и не дошло. В итоге дошкольное учреждение возведут на федеральные деньги — чуть более 100 миллионов рублей.



— Это мечта каждой семьи – иметь детский сад во дворе своего дома. Мы давно подали заявление, электронная очередь большая. Пока распределяют места для нас в 15 минутах езды до садика. Некоторые выбирают поближе к работе или бабушкам. Сейчас все будет по-другому, — рассказывают мамы, гуляющие на детской площадке со своими малышами.

Детский сад на Куйбышева сдадут в декабре 2020 года.

Трехэтажное здание на шесть групп строит известная во Владимире компания «Стройинвест». Она возводит многоэтажные жилые дома, а также имеет большой опыт в строительстве детских садов. По тому же проекту ранее построены ДОУ в микрорайоне Коммунар во Владимире и в поселке Боголюбово Суздальского района.



— Жителям Веризино повезло больше – у них большая прилегающая территория с пятью детскими площадками. Также будет свой пищеблок с лифтом для подъема пищи на верхние этажи. Сейчас на объекте занимаемся подведением коммуникаций и строим уже первый этаж, — рассказывает представитель подрядчика, работающий на стройплощадке.



На улице Полянка будет одноэтажный корпус на 50 детей. В этом районе администрация города бесплатно выдает земельные участки многодетным семьям. Так что тут уже имеется своя очередь из малышей. Дошкольное учреждение будет таким же, как уже строящееся в юго-западном районе, на улице Тихонравова.



Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире начали открываться дежурные группы для всех детей работающих родителей. Договориться о возвращении в родные группы можно напрямую с заведующими.

Анна Тумановская

Фото Петра Соколова