Дублёр у Городского Дворца культуры обещают выровнять

Управление ЖКХ Владимира изменило планы на ремонт дороги по Промышленному проезду. Дублер магистралей по улицам Мира и Гастелло решили полностью обновить. Два месяца назад на проезжей части нарезали квадратов, чтобы сделать заплатки. И оставили объект. Жители окрестных домов возмутились: дорога и без того была в ухабах, а после фрезы по ней вообще стало невозможно ездить.



— Сначала было намерение провести ямочный ремонт. После дополнительного обследования решили провести капитальный ремонт. Дорогу обновят от пересечения с улицей Горького до пересечения с Коллективным проездом. Контракт выставлен на торги, — поясняют в пресс-службе администрации Владимира.

Вместо заплаток на Промышленном проезде появится новое полотно.

Подрядчик выполнит работы летом. Ускориться пока не могут, нужно пройти процедуру торгов. Сейчас уже проводится капремонт на улицах Луначарского, Усти-на-Лабе, Судогодском шоссе, Ерофеевском спуске. Также подрядчики трудятся во дворах жилых домов. Дорожники пользуются каждым погожим деньком, тут же выходят асфальтировать и делать разметку.

Как «Призыв» сообщал ранее, далеко не все подрядчики работают на совесть. Жители домов, в чьих дворах проводился ремонт, недовольны качеством работ.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»