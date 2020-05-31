Дождь и ветер испортили воскресенье жителям Владимирской области

Погода во Владимирской области резко испортилась. В ночь на 31 мая упала температура, пошли сильные дожди, усилился ветер. По сравнению со вчерашней погодой, конечно, небо и земля. Вчера – солнце и почти летняя теплынь, сегодня на улицу нос высунешь только с зонтом и особым желанием. По данным Владимирского центра по гидрологии и мониторингу окружающей среды, сильный дождь, а в отдельных районах гроза будут наблюдаться до вечера.

Порывы северо-восточного ветра при грозе могут достигать 15-17 метров в секунду.

Жителям региона напоминают, что неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС. Возможны отключения электроснабжения, обрушения слабоукреплённых рекламных щитов, падение старых деревьев и прочее, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.

Спасатели рекомендуют во время прохождения грозового фронта по возможности не выходить на улицу, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.

Ранее «Призыв» сообщал, что лето начнётся с резкого похолодания.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»