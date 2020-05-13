Должностное лицо заказчика начальник управления городского хозяйства администрации города Коврова привлечена к административной ответственности в виде штрафа

Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное в отношении должностного лица заказчика – начальника управления городского хозяйства администрации г. Коврова, выразившегося просрочке оплаты выполненных работ по контракту с ООО «Вулкан». В связи с этим нарушены требования, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ.

Таким образом, в действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ.

Частью 1 статьи 7.32.5КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на должностное лицо в размере тридцати тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, руководитель Владимирского УФАС России признал должностное лицо заказчика – начальника управления городского хозяйства администрации г. Коврова, виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей в доход бюджета.