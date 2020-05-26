Должностное лицо ФГУП «Владимирское» ФСИН России привлечено к административной ответственности

Заместителем руководителя Владимирского УФАС России вынесено 19 постановлений о привлечении должностного лица ФГУП «Владимирское» ФСИН России к административной ответственности по части 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 38 000 рублей.

Административные дела возбуждены по материалам проверки прокуратуры г. Владимира, которая установила, что должностное лицо ФГУП «Владимирское» ФСИН России в нарушение требований действующего законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц несвоевременно разместило в общедоступной информационной системе в сети «Интернет» сведения о заключенных договорах.