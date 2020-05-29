Дольщики отказываются принимать «коробки» вместо благоустроенного жилья

Две новостройки на улице Бородинской в микрорайоне Пиганово уже построены, но дольщики заезжать не торопятся. Причем не по своей вине. Дома стоят без газа, воды и света. В компании «Строй-Капитал» предложили людям получить ключи от «голых коробок» без коммуникаций. Но дольщики отказались принимать квартиры, непригодные для жилья. — Сдачу квартиры мы ждем с 2018 года. Наконец-то в этом году пришли письма: «приходите принимать». Но, оказалось, принимать мы можем только стены. Ни газа, никаких других коммуникаций нет. Поэтому практически все дольщики написали отказ, – рассказала «Призыву» одна из дольщиков Татьяна Брундакова. – И сейчас мы слышим только отговорки. Ни о каких документах по газу речи пока не идет.

— В квартире голые стены, висит котел. Дом холоднючий, его надо греть. Даже если нас пустят туда что-то делать, его надо прогревать сначала, а для этого нужен газ. Света тоже нет на данный момент, — пожаловался еще один дольщик Артем Брундаков. История с дольщиками в Пиганово уходит корнями в далекий 2013 год, когда владимирцам власти пообещали доступное жилье. Застройщик рассчитывал на федеральную поддержку, но её не было. За это время у «Строй-Капитала» уже сменилось руководство. Но вот проблемы остались всё те же. — Я веду переписку с «Белым домом», после того как в 2017 году строительство нашего дома было заморожено. Он ещё тогда должен был быть введен в эксплуатацию. Сейчас тоже ничего не движется, хотя дом уже готов, — подчеркивает дольщик Ольга Ефремова. – Мы надеемся, что нас услышат власти. Потому что объекты долевого строительства на территории области являются зоной ответственности губернатора.

Дольщики в Пиганово напрасно ждут квартиры уже три года.

Без обещанных квартир в Пиганово остаются около 70 человек. Многим из них приходится жить на съемных квартирах. Сейчас в период самоизоляции и безработицы отдавать деньги за аренду очень накладно. За несданные квадратные метры многие собственники ежемесячно платят ипотеку.

— Мне приходится сейчас снимать квартиру. У меня двое детей, я сейчас нахожусь в декретном отпуске. Мы вложили материнский капитал в эту квартиру и живем «нигде», — еле сдерживает слезы Марина Ульянова. – При этом работы нет, платить нечем. Нас не слышат. Просрочка квартиры уже третий год. Обманутые дольщики ждут реакции от областного департамента строительства, куда направили письмо с просьбой о помощи 21 мая. Если люди в очередной раз получат отписку, они собираются жаловаться в администрацию президента. Готовы записать видеообращение главе государства на прямую линию. Тем временем застройщик заверил, что со своей стороны сделал всё возможное. А сроки затянул коронавирус. Теперь свою работу должны выполнить газовщики.

— Да, согласен. Ждем мы очень долго. Подключение газа планируем на июнь. Связано это с изоляцией, коронавирусом. В понедельник нам пообещали, что люди выйдут на опрессовку. Ждем, – пояснил «Призыву» Николай Никонов, директор «Строй-Капитала». – У них сейчас люди возвращаются с дистанционной на основную работу. Подключением газа занимается «Горгаз». Я думаю, если бы не было этого коронавируса, давно бы уже подключили. В филиале «Газпрома» пояснили: никаких документов о приемке газового оборудования они ещё не получали и удивились, что цепочка проблем привела к ним. — Мы не производим работы по строительству сетей и в этом случае к «Строй-Капиталу» никакого отношения не имеем. Мы просто пускаем газ, когда объект сдается в эксплуатацию. Работы там ведет субподрядчик, которого нанял «Строй-Капитал». Но мы не получали от них исполнительно-технической документации. Без неё «Газпром газораспределение Владимир» не пустит газ, – пояснили «Призыву» в газовой компании. – После того как мы получим все необходимые документы, наши специалисты выйдут на место, проверят, как было установлено, покрашено газовое оборудование. Поэтому к затягиванию сроков мы никакого отношения не имеем.