Доктор Колпаков: в США сейчас пособие по безработице бывает больше зарплаты

Пандемия коронавируса бушует во всем мире. Как все происходит в России, мы уже поняли. А вот узнать, как обстоят дела в других странах, можно, пообщавшись с людьми, там проживающими. К примеру, мой родной дядя — медик Валерий Колпаков еще в 90-х перебрался в США, где занимается стоматологической практикой. Конечно, я не могла не задать дяде вопросы о том, как американцы переживают карантин. Правда ли, что «карантинный» размер пособия по безработице в Штатах в некоторых случаях превышает обычный заработок временно потерявшего работу? Чем занимаются американцы дома? Есть ли поддержка малого и среднего бизнеса? И бывают ли перебои с продуктами? А еще мой дядя попал в Книгу рекордов Гиннесса как коллекционер… зубной пасты. Да-да! Не удивляйтесь. Его коллекция насчитывает более 3 000 тюбиков. Но обо всем по порядку.

Из «города невест» — за океан

Дядя Валера закончил медицинскую академию в Иваново, во время учебы увлекся наукой, поступил в аспирантуру и получил звание кандидата медицинских наук. Дело было еще 90-е, тогда русских специалистов часто приглашали работать за границу. Так мой дядя в 1992 году уехал в Италию, а в 1993-м уже в США. Там молодой ученый поступил в стоматологическую школу Мичиганского университета, после окончания которой купил практику в небольшом городе Сагино (штат Мичиган). Затем был переезд из американской глубинки в огромную Атланту (столица штата Джорджия), где тоже была открыта практика. Параллельно врач продолжал летать в Мичиган, чтобы лечить пациентов. Вот так шла жизнь до пандемии коронавируса. А что же сейчас?

Стоматологи ограничены в работе

Конечно, количество принимаемых пациентов снизилось в разы. Раньше в Мичиган дядя летал один раз в три недели. Сейчас эта практика полностью закрыта. Пациенты с проблемами направляются в соседний офис, где есть дежурный стоматолог. В своей основной практике в Джорджии дядя появляется два раза в неделю, проверяет оставленные телефонные сообщения. Если есть экстренные сообщения, то он вызывает ассистентку, и они принимают этих пациентов. Обычно это один-два человека за раз.

Пациент в «мусорном» костюме

Случаются в практике и курьезные случаи. Один пациент в Мичигане, которому дядя сделал протез, явился в одеянии из мусорных мешков, похожий на привидение. На руках были садовые перчатки, поверх них – пластиковые. На голове – лыжная шапка и очки для сварщиков. На лице – две маски. Но маски пришлось снять: иначе протез в рот не поместился бы.

Почти один в «самолете-призраке»

Когда дядя возвращался в Джорджию через районный аэропорт, у него было ощущение, что он попал в постапокалиптический мир. Дорога перед аэропортом была абсолютно пуста, только на обочине стояла полицейская машина. Все входы, кроме одного, были запечатаны. У единственного открытого входа сидел полицейский, который измерил дяде температуру. Оба зала – прибытия и убытия — были абсолютно пусты. Дядя поднялся на второй этаж: все закусочные и магазинчики были закрыты. Вокруг ни души. На его покашливания вышли две сотрудницы в форме и, быстро глянув на удостоверение личности, разрешили пройти. Даже багаж не стали досматривать. В зале отлета тоже было пусто. Посадка была самой быстрой в жизни дяди, так как он оказался единственным пассажиром во всем аэропорте. Однако за минуту до отбытия явился еще один гражданин, испортив ему персональный рейс. Но факт остается фактом: в самолете на 150 мест летели всего два пассажира. Пилот подошел к ним лично и сделал доклад о предстоящем полете. Однако были и минусы: напитков не давали, у кресла стояла только бутылка воды. Так дядя попал на один из «самолетов-призраков».

Пособие по безработице превысило зарплату

Самое главное, что с закрытием офисов многие люди в США, как и во всем мире, временно потеряли работу. Однако государство предоставило им пособие по безработице. В обычное время оно не превышает 360 долларов в неделю (примерно 26 000 рублей).

В период пандемии безработные стали получать дополнительно 600 долларов в неделю (примерно 43 800 рублей) из федерального бюджета.

Для многих низкооплачиваемых работников такая сумма даже выше, чем их обычная зарплата. Например, ассистентка стоматолога в Мичигане, работающая на четверть ставки, зарабатывает около 300 долларов в неделю (21 900 рублей). Пособие по безработице ей выписали в 150 долларов в неделю (примерно 10 900 рублей), но после добавки «федеральных» 600 долларов ее доход стал 750 долларов в неделю (примерно 54 750 рублей). Теперь женщина откладывает деньги на поездку с семьей в Диснейленд. Другая ассистентка дяди сказала, что теперь наконец-то сделает дома ремонт.

При этом те, кто вынужден работать, сильно недовольны. Ведь они подвергают себя риску, ходят на работу, но за это имеют меньше денег, чем те, кто «отдыхает» дома, получая пособия. Кроме того, все жители Америки с низким и средним доходом уже получили единовременное пособие 1200 долларов на взрослого (примерно 87 600 рублей) и 500 долларов на ребенка (примерно 36 500 рублей).

А что с поддержкой бизнеса?

Помощь государства для бизнеса весьма хаотична. Постоянно открываются какие-то фонды, обещающие гранты и займы. Туда бросается толпа голодных предпринимателей, но, как правило, деньги тут же кончаются. Дядя подает заявления везде: вдруг где-то одобрят. На днях он даже получил перевод на 5000 долларов (365 000 рублей), но до сих пор не может понять, что это за деньги, потому что никаких сопроводительных документов не последовало. Совершенно непонятно, то ли это заем, то ли грант. Надо ли их возвращать, и если да, то на каких условиях?

Истерику в США нагнетать любят и умеют

Безусловно, по стране в разных штатах приняты неодинаковые карантинные меры. Основной очаг коронавирусной инфекции зафиксирован в Нью-Йорке, поэтому здесь все жестче. Дядя Валера живет в Джорджии, где ситуация не такая серьезная. Большинство случаев заражения приходится на юго-запад штата. Когда началась пандемия, большинство частных предприятий обязали закрыться, а жителям рекомендовали сидеть дома. Это не в полной мере карантин, полицейские на улицах народ не хватают, но количество людей в городе резко уменьшилось. Американцы – законопослушные граждане, многие серьезно напугались после новостей о вирусе в СМИ. А истерику в США нагнетать умеют и любят.

Продукты сметали с прилавков

Кстати, о панике. Она бушевала всего пару дней в начале марта. В магазинах смели многие продукты и, конечно, туалетную бумагу. Запас еды власти восстановили быстро: сейчас практически все можно купить, как и в допандемические времена. Остались перебои только с туалетной бумагой и бумажными полотенцами. Но дядя купил все еще до паники, поэтому нехватки семья не ощущает.

О средствах индивидуальной защиты

А вот средств индивидуальной защиты катастрофически не хватает. Маски до сих пор невозможно нигде купить, многие шьют сами или используют банданы. Дядю больше интересует защита для медицинских работников: он уже подумывает об открытии офисов, так как штат Джорджия первым в США решил выйти из карантина. Но до сих пор нет внятных требований к работе в новых условиях. Похоже, требуют использование пресловутых респираторов № 95, защитного экрана для глаз и халата. Однако ничего из этого нет в свободной продаже. Есть какие-то конторы, торгующие всем этим за немалые деньги, но то и дело всплывают истории о том, что эти средства ненадежны и сделаны кое-как. Хочется покупать средства защиты у проверенных торговцев. Так что в этом вопросе США не так уж сильно отличаются от России.

Американцы копаются в клумбах и гуляют вдоль дорог

Да и в остальном самоизоляция за океаном мало чем отличается от нашей. Моя кузина Элла обучается в балетной школе в Монако. Учебное заведение закрылось на карантин еще в начале марта, и девушка благополучно вернулась домой. Отсидела на карантине положенные две недели, но до сих пор особо не выходит на улицу. Моя тетя Ольга тоже преимущественно сидит дома. Дядя – единственный человек в семье, который ездит по магазинам за продуктами. Только в последнее время семья стала чаще выходить на улицу, чтобы погулять вдоль дорог, потому что парки все еще закрыты. Все гуляющие стараются соблюдать «социальную дистанцию»: прохожие отходят друг от друга, как минимум, на три метра. На улице можно наблюдать, как многие жители копаются на клумбах, улучшают свои жилища. Но большинство времени люди все-таки проводят дома.

«Мир чужих зубов» отвлек от блогерства

Да, у людей по всему миру появилось время на хобби и увлечения. Дядя Валера еще в 90-х серьезно увлекся созданием сайтов. В 1995 году он открыл виртуальный проект «Гусарский клуб», а в 1996-м – первый русский развлекательный портал «Чертовы кулички». К 2000 году даже встал вопрос: идти по пути стоматолога или работать в Интернете? Дядя Валера все-таки решил стать стоматологом и, погрузившись в мир чужих зубов, заметно снизил свою активность в качестве блогера. Когда же стоматологическая деятельность вошла в привычную колею и появилось больше свободного времени, дядя Валера вернулся в виртуальную жизнь. В марте 2009 года в ЖЖ появился его блог «Записки сумасшедшего стоматолога». Записи здесь на русском языке. Дядя пишет о буднях американского дантиста, публикует материалы на профессиональные темы, а также заметки о путешествиях. Конечно, на карантине количество публикаций в блоге значительно выросло.

Повелитель зубной пасты

А еще в характере моего дяде всегда жила страсть к соревнованиям. Он мечтал о том, чтобы установить какой-либо рекорд. И это мечта вылилась в очень необычное хобби. Еще в начале карьеры стоматолога дядя удалял много зубов, иногда более сотни за неделю. Он слышал, что существует рекорд, занесенный в Книгу Гиннесса, по количеству удаленных зубов. Сразу же захотелось побить это достижение! Однако в Интернете никакой информации об этом не нашлось, зато дядя наткнулся на заметку о самой большой коллекции зубной пасты. Так у дяди и появилась идея установить подобный рекорд. Вскоре коллекционирование стало настоящей страстью. Многие экземпляры в его собрании весьма экзотичны. Например, есть пасты, которые имеют вкус алкогольных напитков, васаби, огурцов, соуса карри. Есть и уникальные экспонаты. Например, радиоактивная паста времен Второй мировой войны. Такие были популярны в 30-40-х годах прошлого столетия.

Дядя Валера привозил пасту из всех своих путешествий, заказывал в интернет-магазинах, покупал на интернет-аукционах, просил знакомых, живущих в других странах, приобрести местные марки. С каждым годом коллекция росла, появлялись новые стеллажи. Когда дядя приехал в Россию в 2013 году, то скупил все зубные пасты в местном супермаркете. Приобретения оказались столь тяжелыми, что их пришлось выслать в США несколькими почтовыми посылками.

А в 2012 году дядя собрал все необходимые документы и написал в редакцию Книги рекордов Гиннесса. Поскольку такого рекорда еще не было зафиксировано, комитет сначала утвердил новую категорию и только потом учел коллекцию дяди как рекордную.

Сегодня коллекция насчитывает более 3000 тюбиков зубной пасты со всего мира.

А между тем дядя Валера коллекционирует еще зубные щетки и порошки. Интересно, что рекорд Гиннесса по количеству зубных щеток уже существует и принадлежит российскому стоматологу из Липецка. И дядя уже присматривается к своему конкуренту. Ведь любому «спортсмену» интересно не просто установить рекорд, а побить уже существующий. Зная целеустремленность моего любимого родственника, я думаю, что все получится!

Софья Колпакова

Фото из архива Валерия Колпакова