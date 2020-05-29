Директор МБОУ «Курловская СОШ» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное по инициативе Гусь-хрустальной межрайонной прокуратуры, в отношении директора МБОУ «Курловская СОШ».

В марте 2020 года должностным лицом заказчика была утверждена документация на поставку мебели для оснащения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», организованного на базе МБОУ «Курловская СОШ».

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России установил, что в рассматриваемом случае, должностное лицо заказчика утвердило аукционную документацию с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – директора МБОУ «Курловская СОШ» виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.