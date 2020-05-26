Директор МБОУ «Курловская СОШ» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа за нарушение законодательства о закупках

18 мая 2020 года заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении директора МБОУ «Курловская СОШ» по признакам нарушения предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В марте 2020 года директором МБОУ «Курловская СОШ» была утверждена документация об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на поставку оборудования и средств обучения для оснащения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», организованного на базе МБОУ «Курловская СОШ», которая имеет противоречивые положения и не соответствует требованиям действующего законодательства.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал виновным директора МБОУ «Курловская СОШ» в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.