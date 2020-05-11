Диабетику с зубной болью обещали помочь после жалобы в облздрав

Облздрав в официальном ответе «Призыву» разъяснил, почему диабетику-инвалиду с острой зубной болью не оказали должной медицинской помощи в стоматологической поликлинике № 3 города Владимира. Плановое посещение поликлиник во Владимирской области все еще ограничено. Запрет введен главным областным санитарным врачом ещё 25 марта в рамках режима повышенной готовности. Это касается и стоматологических поликлиник. Там имеют право оказывать только экстренную и неотложную помощь, подчеркивает департамент здравоохранения администрации Владимирской области.

Именно об оказании такой помощи и просила жительница Владимира, страдающая диабетом 1-го типа. Екатерину Байкову начала мучить зубная боль, воспалилась ротовая полость. За медицинской помощью она отправилась в стоматологическую поликлинику № 3. Но врач лишь вскрыл гнойник у зуба, лечить его и ставить пломбу не стал. Сказал, что не положено. Однако в перечень манипуляций при экстренной и неотложной помощи, напоминает Стоматологическая ассоциация России, входят 40 пунктов, в том числе и установка временной пломбы.

О критической ситуации Екатерины Байковой мы сообщили в региональное отделение «Палаты защиты прав пациентов». Здесь обещали помочь. В итоге после публикации «Призыва» и вмешательства общественной организации пациентку пообещали принять.

— Заведующая отправила меня к врачу, которая мне зуб вскрывала, и она мне сказала прийти 12 мая. А дальше они решат, что со мной делать. Возможно, поставят временную пломбу, — рассказала Екатерина Байкова. – При этом женщина в регистратуре была со мной очень груба, назвав «стукачом». И это за то, что я просто пытаюсь получить лечение.

Чиновники советуют пациентам сразу жаловаться в администрацию поликлиник.

Как сообщили «Призыву» в региональном отделении Российской диабетической ассоциации, с подобными проблемами сталкиваются многие больные этого профиля.

— На фоне диабета все разрушающие процессы в организме только ускоряются, в том числе и связанные с зубами, — говорит Александр Рабинович, руководитель ВРО ОООИ РДА. — Даже военное время не отменяло лечение людей. И даже при любой экстренной помощи зуб в работоспособное состояние должны были привести.

Что же делать пациентам со схожими диагнозами и проблемами? В облздраве советуют сразу же обращаться в администрацию поликлиник.

— Для оперативного решения возникающих вопросов при оказании стоматологической помощи рекомендуем обращаться в администрацию стоматологической поликлиники или на «горячую линию» департамента здравоохранения по вопросам качества оказания медицинской помощи (круглосуточно) по телефону 8 (800) 200-82-33, — посоветовали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Ранее «Призыв» сообщал о разъяснениях «Белого дома» по поводу продления режима самоизоляции.

Татьяна Данилова

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