Диабетика-инвалида отказались лечить в стоматологической поликлинике

Диабетика оставили с недолеченным зубом. В режиме повышенной готовности жительница Владимира не смогла получить услугу у стоматолога. С жалобой в редакцию «Призыва» обратилась Екатерина Байкова. Девушка болеет диабетом 1-го типа, является инвалидом. 5 мая Екатерину начала мучить сильная зубная боль. За помощью она обратилась в бюджетное медучреждение.

— У меня опухло всё нёбо, я начала задыхаться, — рассказывает Екатерина. — Во рту пошло воспаление, гнойники появились. Я позвонила в «скорую помощь», спрашиваю, оказывают ли сейчас в БСП экстренную помощь? На другом конце трубки ответили, что не знают. На следующий день 6 мая я отправилась в стоматологическую поликлинику на Суздальском проспекте. Там меня приняли. Врач мне вскрыла гнойник зуба. Но в дальнейшем лечении мне было отказано. Она говорит: ты теперь ходи так, зуб полоскай, ваткой затыкай, когда будешь есть, а когда самоизоляция кончится, надо приходить лечить. Я говорю ей: а если она до сентября не кончится? Она отвечает: значит, так походи, у нас указ, что мы ничего делать не можем.

Теперь Екатерина вынуждена ходить с полуразрушенным зубом. Она надеялась, что в поликлинике ей поставят хотя бы временную пломбу. Она очень расстроена, что сейчас таким пациентам, как она, сложно получить медпомощь. А проблем со здоровьем у них, как правило, очень много. Те же зубы диабетикам категорически нельзя запускать — существует большая угроза инфицирования.

Пациентка намерена жаловаться в прокуратуру.

— Эндокринологическое отделение вообще закрыли в городе. Если у меня повысится сахар, начнет всё дальше гноиться. Мне остается теперь в случае чего только реанимацию ждать. Сейчас на другую помощь рассчитывать не приходится. У нас внимание обращают только на коронавирус. Остальных пациентов оставили на произвол судьбы. Люди все мучаются и боятся куда-то обратиться. Я звонила в облздрав. Там трубку не берут. На горячей линии Минздрава мне тоже ничем не помогли. Вот думаю написать жалобу в прокуратуру, — рассказывает «Призыву» Екатерина.

«Призыв» дозвонился до третьей стоматологической поликлиники Владимира. В медучреждении нам ответили, что принимают зубные врачи только экстренно, поставить сейчас пломбу якобы невозможно. И когда они перейдут в обычный график — не знают. 7 апреля «Белый дом» опубликовал изменения в указ губернатора, разрешающие оказывать стоматологические услуги.

О проблеме жительницы Владимира мы сообщили в региональное отделение Палаты защиты прав пациентов. Здесь обещали помочь Екатерине. С подобными проблемами сейчас сталкиваются многие жители Владимирской области, сообщили в организации. Люди жалуются, что они теперь с обычными, «нековидными» болезнями врачей больше не интересуют.

— Да, действительно, сейчас из-за режима самоизоляции приток проблем превратился из ручейка в горную реку. Обострились проблемы буквально всех групп пациентов, обеспечение препаратами особенно,– говорит Галина Шипарева, директор ВРОО «Палата защиты прав пациентов». — Но нужно к каждой ситуации подходить индивидуально и конструктивно. Отложены плановые осмотры специалистов для многих групп населения. Это вызывает определенные неудобства. Это тяжело. Но нужно понимать, что вся медицина страны сейчас на передовой из-за пандемии. Пусть пациенты обращаются к нам по номеру 8 (920) 624-24-00, будем искать решение. Мы работаем всегда. А сейчас совместно с другими общественными организациями расширили возможную помощь для подопечных.

По вопросу Екатерины Байковой общественники направили свой запрос в департамент здравоохранения. «Призыв» также ждет официального ответа от областной администрации.

Ранее «Призыв» сообщал, что Следственный комитет начал свое расследование в Карабановской больнице после жалоб медперсонала.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: thesun.co.uk