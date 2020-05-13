Детские сады готовятся к открытию

Уже на этой неделе в регионе начнут открываться детские сады. Но не все группы, а только дежурные. Нерабочий период, объявленный во время пандемии, закончился, возобновляют работу многие предприятия. И родители озаботились: с кем теперь оставлять детей? Во Владимирской области открыто лишь около 150 дежурных групп в 10 из 21 муниципального образования. Но совсем скоро они должны заработать в каждом дошкольном учреждении. Об этом в интервью телеканалу «Губерния» рассказала директор департамента образования Ольга Беляева.

— Мы предлагаем оперативным штабам муниципальных образований сделать дежурные группы в каждом саду. И таким образом порешать вопрос тех людей, кому негде оставить ребят, а надо работать. Сегодня таких немало. В Коврове, например, во всех 33 садиках открылись дежурные группы, — сообщила Ольга Беляева.

Аналогичная ситуация во Владимире. Сейчас в городе 89 садиков. И в каждом ждут открытия дежурных групп. Например, 99-й детский сад уже это сделал. Заведующая дошкольным учреждением оповестила родителей заранее:

«С 13 мая будут формироваться три дежурные группы для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Допустимая численность в группе – 12 человек. Для получения места в одной из групп необходимо обоим родителям взять ходатайство от работодателя на имя заведующей Ладьиной М.А. с условием, что ваша организация входит в перечень организаций, прописанных в указе губернатора Владимирской области № 77 от 05.04.2020, включая изменения от 30.04.2020. Если родители не в браке или разводе, необходимо приложить копию свидетельства о расторжении брака либо копию свидетельства ребенка, где на месте одного из родителей стоит прочерк».

Дошкольные учреждения организуют дежурные группы.

Приносить ходатайства в детский сад не надо, они отправляются заведующей по электронной почте. Все поступившие заявки проверят на соответствие действительности. После чего будут сформированы списки допущенных детей.

— Все ходатайства пишутся в произвольной форме. Все бюрократические препоны здесь полностью отсутствуют. Должен быть просто бланк предприятия, печать и подпись руководителя. Дальше эти ходатайства проверят в поликлиниках, где наблюдаются воспитанники, для того чтобы быть уверенным на 100%, что ребенок здоров, что он не был контактным с ковидными больными. Нельзя допустить, чтобы в детских садах были выявлены случаи этого заболевания, – подчеркнул Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира.– Поэтому только после того, как заведующая получает «зеленый свет», она разрешает помещать данного ребенка в садик.

Что касается медицинских справок для детей — они потребуются. Но выдавать их педиатры уже будут в самих дошкольных учреждениях, а не в поликлиниках. Все воспитатели и заведующие тоже должны будут пройти обследование и сдать тест на COVID-19. В группах среди персонала будет введен масочный режим.

Владимирцы открытия детских садов ждут с нетерпением. Ведь у многих режим самоизоляции на трудовом графике не отразился. Одни продолжили ездить на работу, другие до сих пор на дистанционке. При этом вопрос о том, кто будет следить за детьми, остро стоит в обоих случаях.

— Я работаю сейчас дома, отвечаю на звонки. Я не могу нормально организовать у себя дома садик для ребенка. Муж работает, бабушка живет в другом городе. У меня каждый день либо на работе начинаются проблемы, что отвлекаюсь, либо сын ходит голодным тоже на самозанятости в своей комнате, – пожаловалась жительница Владимира Светлана.

Тем временем в дошкольных учреждениях призывают владимирцев не спешить отдавать ребенка в садик. Исключительно в безвыходной ситуации. Потому что режим повышенной готовности ещё никто не отменял. Только после его отмены дошкольные учреждения начнут работать в своем привычном графике.

Ранее «Призыв» сообщал о наказаниях за нарушение масочного режима.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»