Детские лагеря планируют открыть в июле

В загородных и пришкольных лагерях Владимирской области начались проверки МЧС. К 10 июня примут решение, какие из 314 лагерей смогут открыться. В первую очередь на контроле у госпожнадзора противопожарное состояние корпусов и общих помещений, где будут находиться дети. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с возникновением пожаров и загораний, в течение всего периода работы оздоровительных учреждений спланировано проведение профилактической работы с детьми и персоналом учреждений летнего отдыха.

— За 2 дня до заезда детей в лагеря сотрудниками будут проводиться инструктажи с обслуживающим персоналом по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Через день после заезда детей в загородные лагеря и каждые выходные спланированы показы спасательных средств, тренировки со спасательными постами, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС во Владимирской области.

В 27 загородных лагерях смены ориентировочно начнутся в июле.

Еще два загородных лагеря — «Киржач» Петушинского района и «Дружба» Камешковского района — вообще пропустят оздоровительный сезон 2020 года.

Особое внимание сотрудники МЧС уделяют проверкам мест для купания. В 15 лагерях, которые находятся на территории 11 муниципальных районов, имеются бассейны (19 бассейнов), в 5 лагерях – пляжи. 8 загородных оздоровительных лагерей расположены вблизи рек и озёр. Освидетельствование и приёмка в эксплуатацию пляжей будет производиться за 2 дня до начала 1-й смены.

В региональном департаменте образования планируют организовать сокращённые смены, чтобы все дети смогли отдохнуть в летнее время. Осталось дождаться разрешения Роспотребнадзора. Послабления в режим самоизоляции уже вводятся. Как «Призыв» сообщал ранее, губернатор подписал документы о снятии ограничений с 30 мая.

Анна Тумановская

Фото «Призыва» и лагеря «Олимп»