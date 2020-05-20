Десять важных вопросов о выплате семьям с детьми до трех лет

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг, а также на официальном сайте Пенсионного фонда. В заявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер банковского счета, на который поступит выплата. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

Также заявление можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда и органы МФЦ. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.