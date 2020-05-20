Десять важных вопросов о выплате семьям с детьми до трех лет

Пенсионный фонд разъясняет

  1. Пенсионный фонд разъясняет

    В соответствии с Указом Президента от 11 мая 2020 г. № 317 всем семьям с детьми до трех лет положена ежемесячная выплата за все месяцы с апреля по июнь в размере 5 тысяч рублей, независимо от того, имеют они право на материнский капитал или нет. Эта выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Пособие будет выдано на каждого ребенка в семье, не достигшего трех лет до 30 июня 2020 года включительно. Общий период, в течение которого граждане могут обратиться за выплатой, составляет пять месяцев. Заявления будут приниматься до 1 октября текущего года. Специалисты Отделения ПФР по Владимирской области дают разъяснения по наиболее часто возникающим вопросам по данному пособию.

    Фото: 1obl.ru

  2. Как подать заявление на выплату?

    Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг, а также на официальном сайте Пенсионного фонда. В заявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер банковского счета, на который поступит выплата. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

    Также заявление можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда и органы МФЦ. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.

    Фото: d6z72aalekwc3.cloudfront.net

  3. Кто из родителей может подать заявление на выплату?

    При наличии сертификата на материнский капитал заявление должен подать владелец сертификата.

    Если ребенок единственный и право на материнский капитал отсутствует, то заявление может подать любой родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.

    Опекунам детей нужно подать заявление лично в территориальный орган ПФР или МФЦ.

    Фото «Призыва»

  4. На что важно обратить внимание при подаче заявления?

    — Помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется.

    — Поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется. Если они прежде проживали в другой стране, а затем вернулись в Россию, то для получения ежемесячной выплаты необходимо иметь документы, подтверждающие нынешнее место проживания.

    — В заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.

    — Если в семье двое и более детей в возрасте до трех лет, то для получения за каждого из них ежемесячной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

    Фото: artfile.ru

  5. Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?

    Да, можно. В отношении выплаты действует экстерриториальный способ обращения, то есть можно обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического проживания). Заявление может подать также и представитель гражданина.

    Фото: opt-396679.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

  6. Как узнать, назначили выплату или нет?

    Если заявление подано через личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг, то уведомление о статусе рассмотрения заявления появится там же.

    Чтобы уведомление пришло автоматически, убедитесь, что в вашем личном кабинете настроена подписка на уведомления. Для этого нужно зайти в личный кабинет, далее выбрать «Профиль пользователя» и поставить галочку в поле «Хочу получать уведомления о ходе предоставления запрошенных услуг».

    Если же заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления гражданина. При этом гражданин может самостоятельно узнать о принятом положительном решении, обратившись в орган ПФР, где было подано заявление, по телефону.

    В случае отказа гражданину направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.

    Фото: avatars.yandex.ru

  7. В каких случаях выплата не осуществляется?

    — при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка;

    — в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;

    — при предоставлении недостоверных сведений.

    Фото: mk0danahoqeivdqmmx3p.kinstacdn.com

  8. Каким образом можно получить средства?

    Поступление ежемесячной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. В условиях распространения коронавирусной инфекции доставка через организации почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с личным контактом получателя и доставщика.

    Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления после 30 июня денежные средства выплатят единовременно за весь период.

    Фото: id.p-advice.com

  9. Если ребенку исполнится три года с апреля по июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единовременную выплаты?

    Да, можно. Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

    Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

    Если ребенку исполнится три года в июне, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь (всего – 15 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

    Фото: правозащита38.рф

  10. Получит ли семья выплату на ребенка, родившегося в конце июня?

    Да. Согласно законодательству право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ваш ребенок родится 30 июня текущего года, то вы автоматически получите право на ежемесячную выплату. Если же это случится на день позже, то есть 1 июля, то вы получите право на материнский капитал, а на дополнительную выплату, к сожалению, нет.

    Фото: newtimes.kz

  11. Какая выплата положена на ребенка, которому три года исполнится в мае?

    В этом случае ежемесячная выплата положена за два месяца. Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста.

    Фото: rebenkoved.ru

    Подготовила Татьяна Лысова

    Заглавное фото: hu.pinterest.com

     
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