Десять важных вопросов о выплате семьям с детьми до трех лет

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Пенсионный фонд разъясняет
В соответствии с Указом Президента от 11 мая 2020 г. № 317 всем семьям с детьми до трех лет положена ежемесячная выплата за все месяцы с апреля по июнь в размере 5 тысяч рублей, независимо от того, имеют они право на материнский капитал или нет. Эта выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Пособие будет выдано на каждого ребенка в семье, не достигшего трех лет до 30 июня 2020 года включительно. Общий период, в течение которого граждане могут обратиться за выплатой, составляет пять месяцев. Заявления будут приниматься до 1 октября текущего года. Специалисты Отделения ПФР по Владимирской области дают разъяснения по наиболее часто возникающим вопросам по данному пособию.
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Как подать заявление на выплату?
Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг, а также на официальном сайте Пенсионного фонда. В заявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер банковского счета, на который поступит выплата. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.
Также заявление можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда и органы МФЦ. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.
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Кто из родителей может подать заявление на выплату?
При наличии сертификата на материнский капитал заявление должен подать владелец сертификата.
Если ребенок единственный и право на материнский капитал отсутствует, то заявление может подать любой родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.
Опекунам детей нужно подать заявление лично в территориальный орган ПФР или МФЦ.
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На что важно обратить внимание при подаче заявления?
— Помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется.
— Поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется. Если они прежде проживали в другой стране, а затем вернулись в Россию, то для получения ежемесячной выплаты необходимо иметь документы, подтверждающие нынешнее место проживания.
— В заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.
— Если в семье двое и более детей в возрасте до трех лет, то для получения за каждого из них ежемесячной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.
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Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?
Да, можно. В отношении выплаты действует экстерриториальный способ обращения, то есть можно обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического проживания). Заявление может подать также и представитель гражданина.
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Как узнать, назначили выплату или нет?
Если заявление подано через личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг, то уведомление о статусе рассмотрения заявления появится там же.
Чтобы уведомление пришло автоматически, убедитесь, что в вашем личном кабинете настроена подписка на уведомления. Для этого нужно зайти в личный кабинет, далее выбрать «Профиль пользователя» и поставить галочку в поле «Хочу получать уведомления о ходе предоставления запрошенных услуг».
Если же заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления гражданина. При этом гражданин может самостоятельно узнать о принятом положительном решении, обратившись в орган ПФР, где было подано заявление, по телефону.
В случае отказа гражданину направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.
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В каких случаях выплата не осуществляется?
— при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка;
— в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;
— при предоставлении недостоверных сведений.
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Каким образом можно получить средства?
Поступление ежемесячной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. В условиях распространения коронавирусной инфекции доставка через организации почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с личным контактом получателя и доставщика.
Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления после 30 июня денежные средства выплатят единовременно за весь период.
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Если ребенку исполнится три года с апреля по июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единовременную выплаты?
Да, можно. Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
Если ребенку исполнится три года в июне, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь (всего – 15 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
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Получит ли семья выплату на ребенка, родившегося в конце июня?
Да. Согласно законодательству право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ваш ребенок родится 30 июня текущего года, то вы автоматически получите право на ежемесячную выплату. Если же это случится на день позже, то есть 1 июля, то вы получите право на материнский капитал, а на дополнительную выплату, к сожалению, нет.
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Какая выплата положена на ребенка, которому три года исполнится в мае?
В этом случае ежемесячная выплата положена за два месяца. Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: hu.pinterest.com
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