Десять важных вопросов о ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет

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Разъясняют органы соцзащиты
С 20 мая начался приём заявлений на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Согласно федеральному закону ежемесячное пособие в размере 5390 рублей полагается на каждого ребенка от 3 до 7 лет в тех семьях, где доход на человека составляет меньше прожиточного минимума. Во Владимирской области эта сумма на данный момент равна 10768 рублей. Данная выплата предоставляется независимо от наличия права на иные виды государственных пособий и выплат, установленные федеральными законами, законами Владимирской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для граждан, имеющих детей.
Сотрудники Управления социальной защиты населения по городу Владимиру отвечают на часто возникающие у родителей вопросы по данной выплате.
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Кто имеет право на выплату?
Право на данную выплату у семьи возникает в случае, если:
1) ребенок является гражданином Российской Федерации;
2) ребенок достиг возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года и не позднее достижения ребенком возраста восьми лет;
3) размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную во Владимирской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением данной выплаты. На данный момент это 10768 рублей.
Данная выплата предоставляется одному из родителей или иным законным представителям на каждого ребенка, проживающего совместно с ними или одним из них. То есть пособие может оформить мама-одиночка, папа, самостоятельно воспитывающий ребёнка, бабушка-опекун. За усыновлённых детей пособие также полагается.
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За какой период начисляется выплата в 2020 году?
Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году за весь прошедший период, начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года. Если ребёнку к началу текущего года уже исполнилось три года, то за период с 1 января по 1 июля придет сразу вся сумма за 6 месяцев, а с 1 июля начнутся ежемесячные выплаты. Если ребенку исполняется 3 года, например, в феврале 2020 года, разовая выплата придет за 5 месяцев, а с 1 июля пойдет ежемесячная выплата.
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Какие выплаты будут в последующие годы?
Начиная с 2021 года, ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.
Ежемесячная выплата будет равняться 50 процентам от прожиточного минимума для детей, установленного во Владимирской области на II квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
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Как рассчитать среднедушевой доход семьи?
Чтобы рассчитать, нуждается семья в выплатах или нет, нужно взять все доходы семьи за последние 12 месяцев и разделить на количество членов семьи. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родитель (в том числе усыновитель) или опекун ребенка, подавший заявление о назначении ежемесячной выплаты, его супруг и несовершеннолетние дети.
В состав семьи не включаются лица, лишенные родительских прав, а также лица, находящиеся на полном государственном обеспечении, проходящие военную службу по призыву, отбывающие наказание в виде лишения свободы.
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Какие доходы учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи?
а) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера;
б) пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, в том числе дополнительная помощь семьям в период пандемии коронавируса: выплаты 5000 руб. на ребенка до 3 лет в апреле, мае и июне т.г. и 10 000 руб. на детей с 3 до 15 лет;
в) стипендии;
г) алименты;
д) денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов;
е) проценты, полученные по вкладам в кредитных учреждениях;
ж) доходы от предпринимательской деятельности и от осуществления частной практики;
з) доходы от продажи, аренды имущества.
Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Какие доходы не учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи?
а) ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет за прошлые периоды;
б) ежемесячные пособия на первого ребенка со дня его рождения до 3 лет;
в) единовременная материальная помощь, выплачиваемая за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом.
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Какие документы необходимы для оформления выплаты?
Семьи, претендующие на ежемесячную выплату, подают только заявление. Остальные документы, необходимые для ее назначения, запрашиваются департаментом социальной защиты населения администрации области в рамках межведомственного взаимодействия в органах и (или) организациях, в распоряжении которых они находятся.
— Отделы ЗАГС — данные по ребёнку (факт рождения, родители, возраст);
— Федеральная налоговая служба — уровень дохода семьи;
— Пенсионный фонд, Росреестр, МВД — сведения об иных пособиях и имуществе;
— Органы опеки — ограничения или лишения родительских прав.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган и (или) организацию.
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Как часто необходимо подтверждать доход семьи?
Доход семьи необходимо подтверждать каждый год, но не более одного раза. Для этого в начале следующего календарного года нужно подать заявление на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. А органы соцзащиты сами сделают запросы на остальные документы, необходимые для оформления данной выплаты.
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Как подать заявление на выплату?
Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в учреждения Владимирской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства:
— лично (в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в органы соцзащиты в настоящее время можно только по предварительной записи на сайте управления социальной защиты населения по городу Владимиру);
— через многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг;
— в электронном виде через портал госуслуг;
— посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
Заявление подается в соответствии с типовой формой.
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В каких случаях может быть отказано в праве на выплату?
Решение об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается, если:
— ребенок умер;
— размер среднедушевого дохода семьи превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации на II квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты;
— в заявлении указаны недостоверные или неполные данные;
— обратившиеся за выплатой лишены родительских прав и прав опекунства.
В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной выплаты гражданину направляется в срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня принятия такого решения, уведомление с указанием аргументированного обоснования.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: tver.sm-news.ru
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