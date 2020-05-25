Десять важных вопросов о ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет

С 20 мая начался приём заявлений на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Согласно федеральному закону ежемесячное пособие в размере 5390 рублей полагается на каждого ребенка от 3 до 7 лет в тех семьях, где доход на человека составляет меньше прожиточного минимума. Во Владимирской области эта сумма на данный момент равна 10768 рублей. Данная выплата предоставляется независимо от наличия права на иные виды государственных пособий и выплат, установленные федеральными законами, законами Владимирской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для граждан, имеющих детей.

Сотрудники Управления социальной защиты населения по городу Владимиру отвечают на часто возникающие у родителей вопросы по данной выплате.