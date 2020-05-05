Деревня Плохово, где жить хорошо

Помните поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»? Были там деревни с говорящими названиями — Горелово, Нееелово, Неурожайка тож. А во Владимирской области тоже есть деревенька, чьё имя не отнесёшь к разряду звучных, — Плохово. Находится она в Ковровском районе. Причем жить там можно неплохо. И история у неё богатая. В 2018 году Плохово отметило юбилей — 390 лет. Согласитесь, дата солидная!

Последние патриоты

Жители Плохово (пусть и не постоянные, дачники) — большие патриоты своей деревни. Вопреки её названию они считают своё селение самым хорошим! Плюсы там действительно есть: тишина, непотревоженная природа, грибные и ягодные места буквально в паре сотен метров от околицы. Рыбалка тоже хороша – рядом протекает речка Тара. С дорогами, правда, не очень, в непогоду и распутицу добраться туда проблематично. Но должен же быть в Плохово хоть какой-то недостаток!

Если сто лет назад в Плохово проживали почти 200 человек, то к началу 1990-х там осталось всего 6 домов. Потом деревня окончательно обезлюдела. Сегодня там осталось всего лишь три жилых дома, в которых жизнь кипит с весны до осени. О десятках прочих прежде существовавших подворий, как и о давно исчезнувшем деревенском клубе, напоминают лишь когда-то росшие рядом с исчезнувшими домами старые деревья — по большей части липы и тополя. Еще от трех усадеб остались руины, как и от прежде стоявшей на задах деревни молочной фермы.

Наследники хана Кучума

Впервые деревня Плохово упоминается в письменном источнике 1628 года. Тогда она входила в Стародубский стан старого Суздальского уезда и была в вотчине князей Андрея Васильевича и Ивана Васильевича Хилковых, внуков известного полководца и боярина времен Ивана Грозного князя Дмитрия Ивановича Хилкова. Не исключено, что деревня Плохово намного старше, так как территория, на которой она находится, еще в XV столетии входила в состав волости Пожар, по которой получили свою знаменитую фамилию князья Пожарские.

От князей Хилковых Плохово в конце XVII века перешло к князьям Сибирским — прямым потомкам последнего хана Сибири Кучума, покоренного легендарным атаманом Ермаком. Один из внуков Кучума, сын царевича Алтаная бин Кучума царевич Иш-Салтан принял православие с именем Алексей. Его внуку царевичу Сибирскому Василию Алексеевичу в 1715 году принадлежала деревня Плохово.

В 1718 году Петр I сослал Василия Алексеевича в Архангельск и лишил титула царевича, так как тот поддерживал другого царевича — Алексея Петровича, наследника престола, которого царь-плотник не только лишил престола, но и уморил в темнице. С той поры бывшие царевичи именовались лишь князьями Сибирскими.

В середине XVIII века Плохово перешло к помещикам Пановым. В царствование Екатерины II деревней владел отставной поручик лейб-кирасирского полка Федор Федорович Панов, а в XIX веке его дочь Феофана Федоровна. Она вышла замуж за дворянина Андрея Андреевича Мыльникова, и их сыну Федору Андреевичу Мыльникову позже перешла «плохая» деревня.

После образования Владимирской губернии в 1778 году Плохово вошло в Судогодский уезд. В 1929-м после введения нового административно-территориального деления деревня с некрасивым названием оказалась в составе Ковровского района. Там она и находится до сих пор.

Николай Фролов

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