Депутаты избавили первого вице-губернатора от приставки врио

Кандидатуру первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги согласовали депутаты Законодательного Собрания на сегодняшнем заседании. Накануне чиновник успел встретиться со всеми фракциями, ответил на многочисленные вопросы законотворцев. Это была одна из причин положительной оценки кандидатуры. Александр Ремига приехал в наш регион из республики Коми, где он возглавлял Министерство по инвестициям. Сменилась территория, но специфика работы осталась прежней.

— Развивать экономику в условиях пандемии – испытание на профессионализм и ответственность, на стрессоустойчивость. За эти два месяца была буквально война на баррикадах. Александр Ремига со всем справился. Более того, он смог оперативно в первые дни своей работы обеспечить торговые сети средствами защиты, — сообщил губернатор Владимир Сипягин.

Александр Ремига пришел на смену Максиму Брусенцову.

В ходе заседания депутаты спрашивали новоиспеченного чиновника о перспективах развития экономики в регионе. Александр Ремига полон оптимизма, сообщил о росте показателей по всем отраслям. По итогам первого квартала промышленность преодолела все отметки в 100%, то есть превысили прошлогодние. А жилищное строительство вообще скакнуло вперед, о чем «Призыв» уже сообщал ранее. Хотя Александр Ремига признался, что имелся большой задел на развитие. После опубликования документов первый заместитель лишится приставки врио.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»