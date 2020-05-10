Депутат предложил отметить во Владимире юбилей избавления от эпидемии

10 мая (28 апреля по старому стилю) 1822 года в городе Коврове родился Константин Никитич Тихонравов. Это был разносторонний человек: статистик, краевед, археолог, редактор газеты «Владимирские губернские ведомости», создатель первого музея Владимирской губернии. Но находка Государственного архива Владимирской области позволила открыть еще одну сферу деятельности Тихонравова. Оказывается, Константин Никитич был гласным, то есть депутатом, Владимирской городской думы. В фондах архива сохранились его предложения от 13 апреля 1871 года «О праздновании в память столетия от избавления г. Владимира от морового поветрия».

Записка владимирского депутата и краеведа начинается с истории вопроса. Тихонравов напомнил о том, что в 1771 году моровая язва (чума) истребила много народа на юге России и проникла до самой Москвы. В разгар эпидемии, 22 октября, владимирцы принесли из Боголюбовского монастыря икону Боголюбской Божией Матери. И свершилось чудо: после внесения иконы в город из двухсот зараженных умерло три человека. С 1772 года в память избавления от чумы был установлен ежегодный крестный ход 21 мая из Боголюбовского монастыря во Владимир.

Юбилей знаменательного события Тихонравов считал нужным «увековечить на память потомству». Он предложил перенести из Успенского собора в Боголюбовский монастырь каменный гроб, в котором отпели и принесли во Владимир убитого в 1174 году Андрея Боголюбского. Это предложение Константин Никитич объяснял тем фактом, что во Владимире памятником княжению Андрея Боголюбского служил созданный им Успенский собор, а в Боголюбовском монастыре не осталось никакой памяти о пребывании там великого князя.

Кроме того, в юбилейный год избавления Владимира от смертоносной язвы, по мнению Тихонравова, можно было бы устроить непрерывное служение в Ризоположенском храме Золотых ворот, также построенных Андреем Боголюбским. А в устроенных внизу Золотых ворот помещениях открыть часовни: одну ‑ в память Андрея Боголюбского, а другую ‑ в честь иконы Боголюбской Божией Матери. Эти предложения Тихонравова гласные городской думы приняли единогласно. Но благим намерениям не суждено было сбыться.

Архиепископ Владимирский и Суздальский Антоний в августе 1871 года известил городскую управу о своем отношении к предложениям Константина Тихонравова. Советуясь со специалистами, в том числе с известным археологом и историком искусства Георгием Филимоновым, относительно предполагаемых часовенных пристроек к Золотым воротам, он услышал единогласный отзыв, что пристройки могут только исказить этот уникальный памятник отечественной старины. На вопрос Антония относительно службы и проживания рядом с церковью на Золотых воротах монахов настоятель Боголюбовского монастыря архимандрит Даниил ответил ему, что это невозможно как по неимению на то монахов, так и по неудобству жизни для иноков вне обители и притом в самой шумной среде города, вблизи базара и по соседству с театральным зданием.

Пожалуй, это был единственный неосуществившийся проект Константина Тихонравова. Его служебная деятельность в губернском статистическом комитете складывалась успешно. С 1863 года под его редакцией вышло 10 выпусков «Трудов Владимирского губернского статистического комитета», а с 1876-го по его инициативе и под его редакцией стал выходить «Ежегодник владимирского статистического комитета». Он был награжден орденами св. Анны 3-й степени, св. Станислава 2-й и 3-й степени, св. Владимира 4-й степени, бронзовой медалью в память войны 1853 ‑ 1856 годов и получил знак отличия беспорочной службы за 25 лет.

За составленный им «Владимирский сборник», подаренный императору Александру II, Константин Никитич был пожалован бриллиантовым перстнем.

В 1851‑1852 годах он принимал участие в археологических раскопках, проводившихся графом Уваровым в Суздальском и Юрьевском уездах. Позднее по поручению археологического общества Тихонравов самостоятельно исследовал курганы в селе Доброе Владимирского уезда.

В 1854 году при Владимирском губстаткомитете был основан музей. Значительную роль в его организации сыграл Константин Никитич. Основой музейной коллекции фотографий и литографий послужило его собственная коллекция рисунков с древних церквей Владимирской губернии. В 1866 году было решено устроить постоянную выставку мануфактурных и заводских изделий с присоединением к ней музея губстаткомитета. Вся подготовительная работа ‑ сбор экспонатов, изготовление витрин и шкафов ‑ легла на плечи Тихонравова. 23 февраля 1869 года состоялось открытие постоянной выставки мануфактурных и заводских изделий и музея губстаткомитета, разместившихся в зале Владимирской мужской гимназии. С этого момента и до последнего дня своей жизни ‑ 10 лет ‑ Тихонравов заведовал им.

В течение 25 лет ‑ с 1853-го по 1879 год ‑ Константин Никитич редактировал неофициальную часть газеты «Владимирские губернские ведомости». Благодаря его многочисленным, написанным весьма основательно статьям местное издание становились все более популярными, и число подписчиков на них уже в 1855 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 73 человека, в дальнейшем этот рост продолжался.

Постепенно газета «Владимирские губернские ведомости» была признана одной из лучших в России.

Тихонравов опубликовал свыше 700 статей по истории, археологии, этнографии и статистике Владимирской губернии, получив у современников звание владимирского Нестора-летописца. За свои труды по краеведению он был избран членом Русского географического общества, Петербургского археологического общества, Московского общества истории и древностей российских.

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: eparh33.ru