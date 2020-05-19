Департамент здравоохранения объявил имена новых замов руководителя

На должности заместителей директора департамента здравоохранения Владимирской области назначены Александр Жестков и Евгений Тяпкин. Первый зам приступил к своим обязанностям с 13 мая, второй — с 15 мая. Евгений Тяпкин будет контролировать и координировать работу отдела организации медицинской помощи и отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности. А Александр Жестков — работу отделов госзаказа и имущественных отношений, информационно-компьютерного обеспечения и материально-технического обеспечения, уточняет пресс-служба ведомства.

Назначенцы уже приступили к работе.

Евгений Тяпкин окончил Ивановский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Стаж работы в системе здравоохранения – 25 лет. В разные годы работал врачом анестезиологом-реаниматологом областной клинической больницы, много лет руководил Петушинской районной больницей.

Александр Жестков — выпускник Владимирского государственного университета по специальности «Юриспруденция». В разные годы работал юрисконсультом в областной клинической больнице, замначальника юридического отдела, начальником отдела лицензирования облздрава, начальником отдела управления делами «Владимирэнерго» — филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Общий стаж работы – 12 лет, в том числе в системе здравоохранения – 10 лет.

Ранее «Призыв» сообщал, что с должности заместителя директора департамента здравоохранения ушел Анатолий Уколов.

Ольга Ефремова

Фото: ainews.kz