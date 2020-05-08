День Победы дома: лучшие онлайн-мероприятия на праздничные дни

9 мая в 11.00 — концерт «Песни военных лет» (6+). Это ярчайшая страница духовного богатства советского народа, сумевшего в грозный час смертельной опасности не только выстоять в битвах с могучим врагом, но и отразить в художественных образах поэзии и музыки свои думы, надежды, свой несокрушимый оптимизм и глубокую уверенность в победе. Навсегда останутся в нашей памяти песни, созданные в годы Великой Отечественной войны, они стали прекрасным, звучащим памятником мужеству и храбрости советских людей, спасших мир от фашизма.

10 мая в 11.00 – «Богатырь Илья из Мурома» (6+). В славном городе во Муроме, во селе том Карачарове жил-был Илья. И был тот Илья силы немереной – богатырской, да только сам он про то и не ведал… А как напали на Русь злые вороги, полонили весь люд честной, выжигали леса, горе сеяли, то свершилось с Ильей чудо чудное, пробудилась в нем сила великая… С той поры появился у Руси защитник!

11 мая в 11.00 – «В Стране Дорожных Знаков». Захватывающая история, которая весело и ярко знакомит детей с основами правил дорожного движения. В увлекательное путешествие зрители отправятся вместе с забавными и непоседливыми главными героями – красным и зелёным сигналами светофора, который стоит на главном перекрестке города.

Владимирский областной театр кукол транслирует свои спектакли в своей социальной сети «ВКонтакте».