День Победы дома: лучшие онлайн-мероприятия на праздничные дни

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#ПоемДвором
День Победы во Владимире, как и во всей России, впервые пройдет без традиционных парада и шествий. Россияне будут отмечать праздник в режиме онлайн. Учреждения культуры Владимирской области приготовили насыщенную и разнообразную программу трансляций на ближайшие выходные. Вместе с другими владимирцами вы сможете посетить в режиме онлайн спектакли, концерты и выставки, посвященные 75-летию Великой Победы. И даже сами станете участником всероссийской акции #ПоемДвором.
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Владимирский драматический театр
8 мая 16.00 — поэтические хроники «На стыке времен» (12+). Основой спектакля стали стихи, поэмы, автобиографическая проза выдающегося поэта современности Евгения Евтушенко. Создатели спектакля щедро делятся со зрителем эмоциональным видеорядом, богатством поэтического слова, музыкальных, пластических, образных ассоциаций. Мы ощутим стон колоколов над местом казни Степана Разина, и леденящий ужас Бабьего Яра, и как молодо, безоглядно «едет Братская ГЭС с шалыми вихрами», и легендарный футбольный матч с немцами на стадионе «Динамо»…
10 мая 18.00 — сказание о князе-строителе «Андрей Боголюбский» (12+). Этот спектакль – визитная карточка и театра, и города, и региона. Он поставлен во Владимирском театре драмы к 900-летию со дня рождения великого князя. История его жизни, побед и поражений, нравственного падения, покаяния и духовного роста, верности и предательства вызывает сострадание, понимание и узнавание. Это один из спектаклей, который задает вечные вопросы и предоставляет возможность в течение пары часов испытать всю палитру эмоций ‑ от гордости и ликования до грусти и скорби.
Трансляции можно посмотреть на странице театра «ВКонтакте».
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Владимирский областной театр кукол
9 мая в 11.00 — концерт «Песни военных лет» (6+). Это ярчайшая страница духовного богатства советского народа, сумевшего в грозный час смертельной опасности не только выстоять в битвах с могучим врагом, но и отразить в художественных образах поэзии и музыки свои думы, надежды, свой несокрушимый оптимизм и глубокую уверенность в победе. Навсегда останутся в нашей памяти песни, созданные в годы Великой Отечественной войны, они стали прекрасным, звучащим памятником мужеству и храбрости советских людей, спасших мир от фашизма.
10 мая в 11.00 – «Богатырь Илья из Мурома» (6+). В славном городе во Муроме, во селе том Карачарове жил-был Илья. И был тот Илья силы немереной – богатырской, да только сам он про то и не ведал… А как напали на Русь злые вороги, полонили весь люд честной, выжигали леса, горе сеяли, то свершилось с Ильей чудо чудное, пробудилась в нем сила великая… С той поры появился у Руси защитник!
11 мая в 11.00 – «В Стране Дорожных Знаков». Захватывающая история, которая весело и ярко знакомит детей с основами правил дорожного движения. В увлекательное путешествие зрители отправятся вместе с забавными и непоседливыми главными героями – красным и зелёным сигналами светофора, который стоит на главном перекрестке города.
Владимирский областной театр кукол транслирует свои спектакли в своей социальной сети «ВКонтакте».
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Театр «Разгуляй»
9 мая в 13.00 — спектакль «Священная война» (6+). Военная форма, песни, стихи, мелодии, танцевальные зарисовки возвращают зрителей к военному лихолетью и позволяют вместе с артистами театра ощутить радость великой Победы и гордость за наш народ-победитель, за нашу Родину. Драматургия спектакля выстроена на песнях и мелодиях советских композиторов М. Матусовского, М. Фрадкина, Б. Окуджавы, А. Фатьянова, Д. Тухманова и др. Лейтмотивом всего спектакля является всем известная мелодия песни «Журавли».
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Владимирская областная филармония
8 мая в 18.00 — большой праздничный концерт к 100-летию Алексея Фатьянова «В городском саду играет» (12+), который прошел 29 марта 2019 года в Государственном Кремлевском Дворце. В концерте принимают участие: Леонид Серебреников, Варвара, Николай Рябуха, Алексей Петрухин, шоу-группа «Доктор Ватсон», Евгений Южин, Владислав Косарев, группы «На-На» и «Пятеро», Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» им.М.Фирсова, Алексей Молдалиев, вязниковские коллективы «Сюрприз» и «Империя» и др. Ведущие концерта: Александр Олешко и Александр Носик.
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Владимиро-Суздальский музей-заповедник
Накануне 75-летия Великой Победы ВСМЗ запустил в своих сетях сразу несколько проектов.
«Фронтовой портрет. Судьба солдата» (6+). В фондах музея-заповедника хранится немало портретов военных лет. Имена некоторых героев установлены, равно как и известны подробности их жизни и подвига. Но часть портретов до сих пор остается безымянной, о многих героях хотелось бы узнать больше. В мае ВСМЗ публикует эти портреты в двух рубриках: «Судьба солдата известна» и «Судьба солдата неизвестна». Все, кто узнал своих родственников или может рассказать подробности их жизни, могут написать музейным работникам, воспользовавшись формой обратной связи на странице проекта. Музей-заповедник с удовольствием предоставит качественные копии изображений.
«История одной вещи» (6+). Это совместный проект создан Владимиро-Суздальским музеем-заповедником и ТРК «Губерния 33» в 2015 году. Карточка на хлеб, комсомольский билет, письмо, платье – каждая вещь может рассказать не только о своем хозяине, но и целой эпохе.
«История одной фотографии» (6+). Этот проект Владимиро-Суздальский музей-заповедник сделал совместно с телекомпанией «Доброе» почти 15 лет назад. В нем рассказывалось о судьбах интересных людей, чья жизнь была связана с нашей областью.
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Центр пропаганды изобразительного искусства
8 мая в 16.00 состоится онлайн-трансляция открытия международного проекта «ПОБЕДА НАД ВОЙНОЙ. ПАМЯТЬ. Эрланген — Владимир. Германия — Россия» (6+). Это масштабная художественная выставка, главную мысль которой можно выразить словами: «…никто не забыт и ничто не забыто…» В ней принимают участие более 100 произведений 67 художников из городов-побратимов Эрлангена и Владимира. Среди них живописцы, графики, скульпторы, мастера прикладного искусства. Среди авторов известные художники и творческая молодежь. Главными темами современного искусства, посвященного войне, является память, борьба за мирное небо, воспевание счастливой жизни на земле.
В связи с пандемией коронавируса и введением режима самоизоляции виртуальную выставку после трансляции можно будет увидеть на всех официальных страницах Центра пропаганды изобразительного искусства.
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Муромский историко-художественный музей
К 75-й годовщине Великой Победы Муромский музей представляет выставку «Всё для Победы!» (6+). Впервые в таком большом объеме в экспозиции будут представлены оригинальные плакаты из собрания музея. Это около 30 интереснейших печатных изданий 40-х годов XX века, посвященных военной тематике и Победе. Созданием их занимались известные художники, имена которых остались в истории изобразительного искусства.
Кроме плакатов на выставке представлены живописные и графические работы художника Юрия Курышева (1923 — 2006), который с 1941-го по 1945 год работал на муромском заводе «Станкопатрон». Уроженец Мурома стал известен как талантливый художник-оформитель уже после отъезда в Москву. Его работы в Муромский музей передала дочь заслуженного художника РФ Ирина Рыжухина, проживающая в Москве.
Посмотреть выставку можно будет на сайте музея и на страницах социальных сетей «ВКонтакте» и «Однокласники» с 8 мая по 22 июня 2020 года.
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Гороховецкий историко-архитектурный музей
9 мая 10.00 — проект «Рецепт Победы: Солдаты милосердия» (6+). Полный цикл программ о подвигах медиков на санитарно-эпидемиологическом фронте Великой Отечественной войны. Видеоролики основаны на архивных материалах, предоставленных ФГБУК «Военно-медицинский музей» Министерства обороны РФ.
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Областная научная библиотека
9 мая в 16.00 на сайте областной научной библиотеки и на ее официальных страницах в соцсетях «Фейсбук» и «ВКонтакте» состоится трансляция моноспектакля Евгения Думнова «Миль пардон» по мотивам рассказов Андрея Платонова, Василия Шукшина и Виктора Астафьева. Это посвящение всем людям нашей страны от детей до солдат, пережившим, выжившим и всё претерпевшим не только в роковые сороковые, но и в трудные послевоенные годы. Герои спектакля в тылу и на фронте, в перерывах между атаками говорят о жизни, любви, детях. А после победы вспоминают войну.
Спектакль «Миль пардон» (6+) – участник и лауреат нескольких всероссийских театральных фестивалей. Это постановка «Думнов-Театра» – авторского проекта владимирского актёра Евгения Думнова, который реализует совместно с различными режиссёрами свои идеи и сольные проекты – моноспектакли и чтецкие программы, участвует в постановках театральных коллективов Владимира и Вологды.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: ufa1.ru
Обсуждение 1
Такой формат празднования — это точно что-то новенькое для нашего народа…