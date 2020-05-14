Дачники погибли на пожаре под Киржачом

Двое человек погибли на пожаре в деревне Финеево Киржачского района. Минувшей ночью там горел дачный дом. О пожаре спасателям сообщили соседи в 03.23. Когда они были на месте, огонь уже распространился по всему дому. Возгорание было оперативно ликвидировано. Площадь пожара составила 36 кв. метров.

На месте обнаружены двое погибших – мужчина 1962 г.р. и женщина 1979 г.р., сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Известно, что в доме они постоянно не проживали, использовали его как дачный.

Дознаватели устанавливают причину произошедшего.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Основные рассматриваемые версии – неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнём, поджог.

Ранее «Призыв» сообщал, что троих человек спасли на пожаре в Муроме. Возгорание произошло в многоквартирном доме.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области