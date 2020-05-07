COVID-19 подтвердился у 78 жителей Владимирской области

Владимирская область нацелилась на очередной суточный рекорд по количеству выявленных носителей коронавируса. Всего за один день диагноз COVID-19 подтвердился у 78 местных жителей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это всего лишь на одного меньше, чем 28 апреля. Тогда положительные тесты получили 79 человек.

Подавляющее число инфицированных снова прибавил Петушинский район. В закрытой на карантин территории сразу 57 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных — 265 человек. При этом три дня подряд статистика в городе не менялась. К сожалению, предположение о том, что это всего лишь затишье перед бурей, оказалось верным. Не исключено, что такой резкий прирост числа зараженных может быть связан с особенностями обработки тестов. Результаты за несколько дней могут выдаваться разом.

12 случаев заболевания отмечено во Владимире. Областной центр уверенно держится на втором месте по общему числу носителей инфекции. COVID-19 подтвержден у 175 местных жителей. Это гораздо больше, чем в Кольчугино. Но на карантин закрывают именно этот город. За сутки — три новых случая заражения. Всего коронавирусом болеют 64 человека. И это только седьмое место в области.

Общее число инфицированных коронавирусом в регионе достигло 1079 человек.

Выше в таблице распространения COVID-19 Гусь-Хрустальный, Муром, Ковров и Александров. Суточный прирост инфицированных в городе на Оке — два человека. По одному заболевшему в городе стеклодувов и в городе оружейников. Два подтвержденных диагноза пришли в Суздальский район. Остальные муниципалитеты имеют ноль в графе «Новые случаи инфицирования».

Всего на территории Владимирской области зарегистрированы 1079 случаев заболевания. 43 человека выздоровели. В 12 случаях зафиксирована смерть от коронавируса.

Ранее «Призыв» сообщал, что Следственный комитет нагрянул с проверкой в Карабановскую больницу.

Полина Тарбеева

Фото АГН «Москва»