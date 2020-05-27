COVID-19, грипп и ОРВИ: чем отличаются и что делать при первых признаках

Еще пару месяцев назад специалисты уверенно говорили: главный признак коронавируса на фоне недомогания — поездка за границу или контакт с вернувшимся из-за рубежа человеком. Сейчас COVID-19 можно подхватить в собственном подъезде, любимом магазине или по дороге домой. Только в областном центре официально инфицированными считаются без малого 500 человек. На деле носителей вируса еще больше. Поэтому прислушиваемся к своему самочувствию даже при соблюдении мер самоизоляции.

Главные отличительные симптомы коронавируса – это осложненное дыхание, сухой кашель и высокая температура. Заметили это у себя? Срочно вызываем «скорую». Медлить нельзя. В остальных случаях возможна самоизоляция и вызов врача на дом. Специалист имеет возможность взять мазок на COVID-19 прямо у вас в квартире. Процедура эта несложная. Пока ждем результатов теста, лечим симптоматику. Ряд препаратов может назначить врач. Как показывает практика, многие люди выздоравливают на дому.

— Для легких пациентов попадать в больницу не всегда хорошая идея. Если симптомы выражены в небольшой степени, лучше оставаться дома: принимать парацетамол, обильное питье, витамины C и D. Опасная ситуация наступает, если усиливается одышка. Тогда нужно вызывать «скорую» и лечь на живот: так легче дышать, — приводит слова главного врача подмосковной Ильинской больницы пресс-служба медучреждения.