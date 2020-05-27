COVID-19, грипп и ОРВИ: чем отличаются и что делать при первых признаках

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Умершие от коронавируса поздно обратились к врачу
Большинство умерших от коронавируса во Владимирской области поздно забили тревогу и не обратились вовремя за медицинской помощью. Как минимум, 10 из 17 летальных случаев произошли главным образом по этой причине. О несвоевременности вызова доктора заявила главный санитарный врач региона Татьяна Данилова на совещании по вопросам уменьшения числа заболевших COVID-19. Как вовремя распознать опасность и не перепутать симптомы коронавируса, ОРВИ и гриппа? «Призыв» собрал полезные советы.
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Разный инкубационный период
Основные различия между коронавирусом и сезонным гриппом в очередной раз напоминает управление Роспотребнадзора. Это важно знать для принятия решения о медико-санитарном реагировании. Специалисты отмечают, что обе болезни являются респираторными и имеют сходную картину, но скорость передачи инфекции разная. Грипп имеет более короткий инкубационный период, чем у вируса COVID-19. В первом случае от заражения до появления симптомов проходит 1-3 дня, во втором — от 2 до 14 дней. Поэтому при первых признаках недомогания стоит обязательно вспомнить, когда и где вы могли заразиться и сколько с этого момента прошло времени.
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Различие в симптоматике
Есть разница и в симптоматике. Если у вас болит горло, то, вероятнее всего, это простуда, нежели грипп и COVID-19, сказано на сайте стопкоронавирус рф. В остальном отслеживаем проявления болезни. Повышенная температура, головная боль, насморк. Специалисты разработали сравнительную таблицу. На время пандемии лучше всегда иметь ее под рукой
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При каких обстоятельствах нужно вызывать врача?
Еще пару месяцев назад специалисты уверенно говорили: главный признак коронавируса на фоне недомогания — поездка за границу или контакт с вернувшимся из-за рубежа человеком. Сейчас COVID-19 можно подхватить в собственном подъезде, любимом магазине или по дороге домой. Только в областном центре официально инфицированными считаются без малого 500 человек. На деле носителей вируса еще больше. Поэтому прислушиваемся к своему самочувствию даже при соблюдении мер самоизоляции.
Главные отличительные симптомы коронавируса – это осложненное дыхание, сухой кашель и высокая температура. Заметили это у себя? Срочно вызываем «скорую». Медлить нельзя. В остальных случаях возможна самоизоляция и вызов врача на дом. Специалист имеет возможность взять мазок на COVID-19 прямо у вас в квартире. Процедура эта несложная. Пока ждем результатов теста, лечим симптоматику. Ряд препаратов может назначить врач. Как показывает практика, многие люди выздоравливают на дому.
— Для легких пациентов попадать в больницу не всегда хорошая идея. Если симптомы выражены в небольшой степени, лучше оставаться дома: принимать парацетамол, обильное питье, витамины C и D. Опасная ситуация наступает, если усиливается одышка. Тогда нужно вызывать «скорую» и лечь на живот: так легче дышать, — приводит слова главного врача подмосковной Ильинской больницы пресс-служба медучреждения.
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Когда обязательна госпитализация
На данный момент обязательная госпитализация показана пациентам, у которых болезнь перешла в тяжелую стадию. И к этому надо быть готовым в любой момент. Вирус очень коварный. Еще вчера у вас все было хорошо, а уже завтра вы нуждаетесь в экстренной помощи. Соберите заранее документы и необходимые вещи. Пусть все будет готово. На всякий случай.
Наблюдаться стационарно стоит и людям из группы риска (беременные женщины, возрастные пациенты старше 65 лет, имеющие хронические заболевания бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем). По возможности должны быть отправлены на лечение в больницу инфицированные, которые проживают под одной крышей с людьми из группы риска. Это способно предотвратить развитие болезни внутри одной семьи. В данном случае решение вопроса зависит от наличия свободных мест в учреждениях здравоохранения.
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Бессимптомная пневмония
Особенностью коронавируса является бессимптомная пневмония. На фоне прекрасного самочувствия у человека может развиться воспаление легочной ткани. Такие изменения показывает только компьютерная томография. У большинства пациентов такая пневмония пройдет так же бессимптомно, как и начиналась. Но нельзя исключать и осложнения. Если вам стало внезапно плохо, хотя еще утром вы собирались бежать кросс, стоит обратиться к врачу и по возможности сделать КТ.
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Контактные больные
Прислушиваться к здоровью надо и контактным людям. Если коронавирус подтвердили у ваших знакомых, следите за своим здоровьем, как минимум, 14 дней. Даже если Роспотребнадзор не причислил вас к ближайшему окружению заболевшего, старайтесь не выходить из дома и при первых симптомах обратиться к врачу. К вам медики могут приехать на дом или предложить прийти на прием. При этом, скорее всего, у вас возьмут анализ на COVID-19. Но фельдшера стоит обязательно предупредить, что вы были в контакте с инфицированным человеком. Тогда работник здравоохранения назначит вам точное время и предпримет меры индивидуальной защиты.
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Сколько ждать результата теста на коронавирус
Результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию должны быть готовы в течение 2-4 дней максимум. Такие сроки озвучил департамент здравоохранения администрации Владимирской области в ответ на запрос «Призыва». Однако известны случаи, когда людям приходятся ждать анализов неделю и больше.
— Согласно совместному приказу департамента здравоохранения Владимирской области и Роспотребнадзора от 07.05.2020 №64/80 лабораторные исследования на COVID-19 больше не требуют дополнительного подтверждения в Роспотребнадзоре, что ускорило выдачу результатов анализов на новую коронавирусную инфекцию, — пояснили «Призыву» в пресс-служб департамента здравоохранения.
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Что сейчас с коронавирусом в регионе
Владимирская область вышла на плато по распространению коронавируса. Положительная динамика отмечается не только по общему числу заболевших. Замедлилась скорость распространения инфекции. Меньше единицы и коэффициент передачи болезни. Но положительная динамика может измениться в любой момент. Открывается все больше предприятий, индекс самоизоляции упал, на улицах много людей. Поэтому особое внимание нужно уделить профилактике коронавируса. Научились правильно обрабатывать руки — половина успеха. Обязательно держим социальную дистанцию, не ходим в гости и мыслим позитивно. Рано или поздно COVID-19 отойдет. Совсем не хочется первые летние дни провести на больничной койке. «Призыв» желает всем сохранять свое здоровье и думать о здоровье окружающих.
Полина Тарбеева
Заглавное фото: Кaktus.media
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