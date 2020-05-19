Что вы знаете о пионерии?

19 мая — день рождения пионерской организации СССР. Когда-то это был праздник всей советской детворы СССР, аналогов которому в наши дни так и не появилось. К этому празднику тщательно готовились, и проходил он необычайно ярко и торжественно. Многие люди старшего поколения с большой теплотой вспоминают свое пионерское детство. И, если судить объективно, пионерская организация сыграла свою позитивную роль, особенно в период послереволюционной детской беспризорщины, когда с улиц были собраны тысячи сирот. А сколько героических поступков были совершены членами этой организации в период Великой Отечественной войны. Сегодня, когда День пионерии стал праздником из прошлого, нельзя не отметить его историческую значимость. Поэтому давайте вспомним о том, кто такие были пионеры и как они жили.
Обсуждение 2
Да!у меня 10 из 10!сердце помнит,как все еще живо во мне это оказывается!пионерское детство из памяти не выкинешь,да и не хочется,чесно говоря!мне было интересно жить в то время!
До сих пор помню, что лучших учеников нашего класса принимали в пионеры в Москве, на Красной площади) Мы, оставшиеся, завидовали им втайне, Теперь вот признаюсь открыто. Завидовали)