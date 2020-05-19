Что вы знаете о пионерии?

Кого в Советском Союзе называли пионерами?

Почему день рождения пионерской организации отмечают 19 мая?

В этот день на II Всероссийском съезде комсомола было решено создать пионерские отряды по всей стране

В этот день прошел первый слет пионерских отрядов

В этот день прошло первое посвящение в пионеры