Что вы знаете о пионерии?

Вспомним символы прошедшей эпохи

19 мая — день рождения пионерской организации СССР. Когда-то это был праздник всей советской детворы СССР, аналогов которому в наши дни так и не появилось. К этому празднику тщательно готовились, и проходил он необычайно ярко и торжественно. Многие люди старшего поколения с большой теплотой вспоминают свое пионерское детство. И, если судить объективно, пионерская организация сыграла свою позитивную роль, особенно в период послереволюционной детской беспризорщины, когда с улиц были собраны тысячи сирот. А сколько героических поступков были совершены членами этой организации в период Великой Отечественной войны. Сегодня, когда День пионерии стал праздником из прошлого, нельзя не отметить его историческую значимость. Поэтому давайте вспомним о том, кто такие были пионеры и как они жили.

Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты!

Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты!

Что вы знаете о пионерии? Я набрал %%score%% из %%total%%

Поделитесь своими результатами

Google+

Теги: , ,

Обсуждение 2

  • Елена:
    21.05.2018 в 21:42

    Да!у меня 10 из 10!сердце помнит,как все еще живо во мне это оказывается!пионерское детство из памяти не выкинешь,да и не хочется,чесно говоря!мне было интересно жить в то время!

    Ответить
  • Надежда:
    17.06.2018 в 22:38

    До сих пор помню, что лучших учеников нашего класса принимали в пионеры в Москве, на Красной площади) Мы, оставшиеся, завидовали им втайне, Теперь вот признаюсь открыто. Завидовали)

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение