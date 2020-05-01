Что мы отмечаем 1 Мая?

Проверьте свои знания истории праздника

В России праздник 1 Мая стал официальным еще в далеком 1917 году. Но сегодня, согласно статистике, лишь треть россиян считают его «красным днем календаря». Для остальных это лишь длинные выходные, шашлыки на природе и время посадки картошки. И все-таки хотелось бы, чтобы такие праздники сохраняли свою историческую значимость. Пройдите этот тест, который не только освежит ваши знания, но и поможет узнать много интересного об этом неповторимом дне.

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