Что мы отмечаем 1 Мая?

В России праздник 1 Мая стал официальным еще в далеком 1917 году. Но сегодня, согласно статистике, лишь треть россиян считают его «красным днем календаря». Для остальных это лишь длинные выходные, шашлыки на природе и время посадки картошки. И все-таки хотелось бы, чтобы такие праздники сохраняли свою историческую значимость. Пройдите этот тест, который не только освежит ваши знания, но и поможет узнать много интересного об этом неповторимом дне.
В каком году Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 Мая Днём солидарности рабочих всего мира?
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В память о каком событии был учреждён этот день?
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Чего в первую очередь хотели добиться европейские и американские рабочие, выходя на первые первомайские демонстрации?
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В каком российском городе 1 мая 1890 года впервые состоялась первомайская демонстрация, на которую вышли 10 тысяч рабочих?
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Какое название получили пикники на природе, под видом которых в дореволюционной России нелегально праздновали день 1 Мая?
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Как официально в России назывался этот праздник с 1918-го по 1972 год?
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Где в 1918 году прошел первый парад Рабоче-Крестьянской Красной Армии в Москве, посвященный 1 Мая?
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Кто руководил первым первомайским парадом в Советской России?
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Какое женское имя в честь 1 Мая появилось в России после Октябрьской революции?
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Что, по словам Владимира Ленина, празднуют трудящиеся в этот день?
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Каков был главный лозунг первомайского праздника в СССР?
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Что стало главным символом Первомая?
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Какие цветы олицетворяют Первомай?
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Как стал официально в России называться День 1 Мая с 1992 года?
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Сколько стран в наши дни официально отмечают праздник 1 Мая?
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Теги: 1 мая, демонстрация, История
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