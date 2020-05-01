Что мы отмечаем 1 Мая?

В России праздник 1 Мая стал официальным еще в далеком 1917 году. Но сегодня, согласно статистике, лишь треть россиян считают его «красным днем календаря». Для остальных это лишь длинные выходные, шашлыки на природе и время посадки картошки. И все-таки хотелось бы, чтобы такие праздники сохраняли свою историческую значимость. Пройдите этот тест, который не только освежит ваши знания, но и поможет узнать много интересного об этом неповторимом дне.

В каком году Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 Мая Днём солидарности рабочих всего мира? 1889 1905 1917 Правильно! Неправильно! - В память о каком событии был учреждён этот день? Давка на Ходынском поле 18 мая 1896 года Выступление рабочих Чикаго 4 мая 1886 года Расстрел на Марсовом поле 17 июля 1791 года Правильно! Неправильно! - Чего в первую очередь хотели добиться европейские и американские рабочие, выходя на первые первомайские демонстрации? Дополнительный выходной день Всеобщее избирательное право 8-часовой рабочий день Правильно! Неправильно! - В каком российском городе 1 мая 1890 года впервые состоялась первомайская демонстрация, на которую вышли 10 тысяч рабочих? Москва Варшава Санкт-Петербург Правильно! Неправильно! - Какое название получили пикники на природе, под видом которых в дореволюционной России нелегально праздновали день 1 Мая? Маёвка Веснянка Шашлычница Правильно! Неправильно! - Как официально в России назывался этот праздник с 1918-го по 1972 год? День Труда День Интернационала День международной солидарности трудящихся Правильно! Неправильно! - Где в 1918 году прошел первый парад Рабоче-Крестьянской Красной Армии в Москве, посвященный 1 Мая? На Ходынском поле На Красной площади На Воробьевых горах Правильно! Неправильно! - Кто руководил первым первомайским парадом в Советской России? Владимир Ленин Иосиф Сталин Лев Троцкий Правильно! Неправильно! - Какое женское имя в честь 1 Мая появилось в России после Октябрьской революции? Майя Марина Даздраперма Правильно! Неправильно! - Что, по словам Владимира Ленина, празднуют трудящиеся в этот день? Свое пробуждение к свету и знанию Единение рабочих и крестьян Дополнительный выходной Правильно! Неправильно! - Каков был главный лозунг первомайского праздника в СССР? Мир! Труд! Май! Будь готов к труду и обороне! И жизнь хороша, и жить хорошо! Правильно! Неправильно! - Что стало главным символом Первомая? Красная звезда Красный флаг Серп и молот Правильно! Неправильно! - Какие цветы олицетворяют Первомай? Сирень Гвоздики Тюльпаны Правильно! Неправильно! - Как стал официально в России называться День 1 Мая с 1992 года? День труда Праздник Весны и Труда День международной солидарности трудящихся Правильно! Неправильно! - Сколько стран в наши дни официально отмечают праздник 1 Мая? 35 71 142 Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Что мы отмечаем 1 Мая? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook