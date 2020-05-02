Что изменится в жизни россиян с 1 мая

ФНС 1 мая запустит специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу в размере одного МРОТ на каждого сотрудника. Выплаты в размере 12 130 рублей будут давать предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Важное условие: количество работников должно составлять не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года.

ФНС РФ запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса. С 1 мая 2020 года организации и ИП, включенные в реестр МСП и занятые в пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслях, могут подать заявление на получение субсидии. Его можно направить в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика (юридического лица или индивидуального предпринимателя) либо на бумаге по почте.

Размер субсидии для организации рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для ИП к числу работников прибавляется один человек (сам ИП). Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 130 рублей в месяц.

Для удобства налогоплательщиков ФНС разместила на своем сайте сервис по самостоятельной проверке соответствия заявителей установленным критериям для получения субсидии, а также для проверки информации о ходе рассмотрения уже поданных заявлений.