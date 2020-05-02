Что изменится в жизни россиян с 1 мая

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Новое в российском законодательстве
В начале мая ФНС запустит специальный сервис для выплаты субсидий предприятиям малого и среднего бизнеса. Запрещается продажа алкоголя в барах, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Вступает в силу закон о бесплатном обеспечении детей начальных классов горячим питанием. Разместить производство в исправительных учреждениях ФСИН можно будет без проведения торгов. Иностранцы смогут обращаться с заявлением на переоформление трудового патента без выезда с территории РФ. В России фактически отменят банковскую комиссию на переводы средств по номеру телефона. Появится единая система поиска информации о залоге и других видах обременения на портале госуслуг. Начинается эксперимент по введению в некоторых организациях электронного документооборота при работе с кадрами. Устанавливается административная ответственность за самовольное переустройство или перепланировку помещения в многоквартирном доме для юридических и должностных лиц. Подробнее о законах, вступающих в силу в мае, «Призыв» рассказывает в своей традиционной подборке.
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Субсидии малому и среднему бизнесу
ФНС 1 мая запустит специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу в размере одного МРОТ на каждого сотрудника. Выплаты в размере 12 130 рублей будут давать предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Важное условие: количество работников должно составлять не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года.
ФНС РФ запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса. С 1 мая 2020 года организации и ИП, включенные в реестр МСП и занятые в пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслях, могут подать заявление на получение субсидии. Его можно направить в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика (юридического лица или индивидуального предпринимателя) либо на бумаге по почте.
Размер субсидии для организации рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для ИП к числу работников прибавляется один человек (сам ИП). Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 130 рублей в месяц.
Для удобства налогоплательщиков ФНС разместила на своем сайте сервис по самостоятельной проверке соответствия заявителей установленным критериям для получения субсидии, а также для проверки информации о ходе рассмотрения уже поданных заявлений.
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Запрет «наливаек»
С 5 мая запрещается продажа алкоголя в барах с площадью зала обслуживания меньше 20 кв. м, расположенных в многоквартирных жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Регионам разрешено ужесточить эти правила вплоть до полного запрета на торговлю алкоголем в таких заведениях. Также субъекты РФ могут повысить требования к минимально возможной площади подобных рюмочных и баров.
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Бесплатное школьное питание
С 1 мая вступает в силу закон о бесплатном обеспечении детей начальных классов горячим питанием. Согласно ему школьники, обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, должны быть обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком не менее одного раза в день. Обеспечение питанием будет осуществляться за бюджетные средства, регионы смогут получить на эти цели субсидии из федерального бюджета.
Реализация закона должна начаться с 1 сентября 2020 года. А все мероприятия, связанные с организацией горячего питания для младшеклассников, должны полностью завершиться в сентябре 2023 года. Кроме того, образовательное учреждение обязано будет опубликовать на своем сайте информацию об организации питания школьников вплоть до ежедневного меню.
Закон четко прописывает также, что детское питание должно быть здоровым. При его производстве не должно использоваться сырье, изготовленное с применением кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ. «Пищевые продукты для питания детей должны удовлетворять физиологические потребности детского организма, быть качественными и безопасными для здоровья детей», — сказано в законе.
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Производство в исправительных учреждениях
С 5 мая разместить производство в исправительных учреждениях ФСИН можно будет без проведения торгов при соблюдении некоторых требований:
— госимущество будет использоваться для размещения производства с привлечением труда осужденных;
— запрещены субаренда, передача прав по такому договору, залог арендных прав;
— договор заключаются с лицом, первым обратившимся в течение шести месяцев с момента признания конкурса или аукциона на право заключения соответствующего договора несостоявшимся из‑за отсутствия заявок на условиях и по цене не ниже начальной цены. При этом новый конкурс или аукцион не должен быть объявлен.
Закон позволит трудоустроить заключенных и наладить выпуск востребованной продукции, например, средств индивидуальной защиты.
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Трудовые патенты без выезда из России
Иностранные граждане, прибывшие в Россию в порядке, не требующем получения визы, с 5 мая смогут неоднократно обращаться с заявлением на переоформление трудового патента без выезда с территории РФ. Поправки направлены в том числе на обеспечение госбезопасности и нераспространение коронавирусной инфекции.
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Ограничение банковских комиссий
С начала месяца банкам фактически запретят взимать с физических лиц комиссию за так называемые быстрые переводы — их можно совершать между клиентами разных банков только по номеру телефона, без использования данных карты. По решению ЦБ, бесплатными должны стать переводы в размере до 100 тыс. рублей. Для платежей выше установленного лимита комиссия должна составлять не более 0,5% от суммы при условии, что это не превысит планки в 1,5 тыс. рублей.
Система быстрых платежей была разработана Банком России. Сейчас к ней присоединились около 50 кредитных организаций, включая ВТБ, Газпромбанк, Почта Банк, Райффайзенбанк и многие другие.
Решение об ограничении размеров комиссии Центробанк принял в конце марта. Оно входит в пакет мер, которые, как следует из сообщения ведомства, направлены на «поддержку потребителей финансовых услуг, снижение рисков для их финансового благополучия в дальнейшем» на фоне пандемии.
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Информация о залоге имущества на Госуслугах
В целях упрощения доступа к информации об обременениях движимого имущества создается единая система поиска в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества и Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности с использованием портала госуслуг. Данные предоставит Федеральная нотариальная палата и ЗАО «Интерфакс». Таким образом, при покупке авто граждане смогут проверить наличие сведений о нем на Госуслугах.
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Ответственность за самовольную перепланировку помещений
С 5 мая устанавливается административная ответственность за самовольное переустройство или перепланировку любого помещения в многоквартирном доме (жилого и нежилого), которая распространяется также на юридических и должностных лиц. Штрафы для должностных лиц составят от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. При этом для граждан размер штрафа не изменится и останется в пределах от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей.
Кроме того, корректируется ч. 1 ст. 7.21 КоАП. В ней предусматривается ответственность за порчу жилых помещений или их оборудования, а также за использование жилых помещений не по назначению. Наказание устанавливается для должностных лиц — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Для граждан размер штрафа не изменится и останется в пределах от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.
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Трудовые договоры в электронном виде
Эксперимент по введению в некоторых организациях электронного документооборота при работе с кадрами пройдет с 5 мая 2020 года по 31 марта 2021 года включительно. Участие в нем будет только на добровольной основе, причем работодатели будут сами определять виды документов и структурные подразделения, где бумажные документы заменят на электронные. При этом предусмотрено использование электронной подписи работодателей и работников.
Работодатель обязан будет за месяц предупредить работников о начале эксперимента, а работник вправе согласиться или отказаться от участия — для этого надо будет подать письменное заявление. Вопросы, касающиеся проведения эксперимента, включая права и обязанности сторон, виды документов, процедуру их создания и использования, должны быть отражены в коллективном и трудовом договорах.
В ходе эксперимента работодатель обязан будет выдавать электронные документы по заявлению сотрудника в течение трех рабочих дней. Работник вправе в любой момент отказаться от участия в эксперименте, уведомив работодателя в письменной форме. Такой отказ не может быть основанием для изменений условий труда или увольнения.
Уведомление и ознакомление работника с электронными документами, если это инициатива работодателя, может осуществляться только в рабочее время. Все расходы, связанные с переходом на электронный документооборот, в том числе приобретение электронных подписей работников, будет нести работодатель.
Электронный документооборот предполагается осуществлять с использованием информационной системы работодателя или системы «Работа в России» — это должно обеспечить фиксацию фактов получения работником и работодателем электронных документов. Сервис будет бесплатным для работников и работодателей.
Подготовила Татьяна Лысова
Фото: duma.gov.ru
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