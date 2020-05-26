Число заболевших коронавирусом во Владимире приближается к 500

Во Владимире число носителей COVID-19 стремительно приближается к 500. В областном центре только за сутки положительный тест на коронавирус получили 20 местных жителей. В общей сложности носителями инфекции являются 492 человека. И это пятая часть от всех заболевших в регионе. Для сравнения, еще неделю назад в городе было на 127 инфицированных меньше. Таким образом, в среднем положительный тест на коронавирус получают по 18 жителей Владимира ежедневно.

Всего за сутки COVID-19 подтвердился у 57 жителей региона, сообщает управление Роспотребнадзора.

Это на 12 случаев меньше, чем накануне. При этом один из важнейших показателей — коэффициент распространения инфекции — сегодня 0,9. Он позволяет региону приступить к смягчению режима повышенной готовности.

За все время пандемии на территории области положительные тесты получили 2379 человек. Только за один день новые случаи инфицирования диагностированы в 11 районах. Следом за Владимиром большой прирост заболевших за 24 часа в Гусь-Хрустальном. В городе 12 новых случаев заражения. В общей сложности COVID-19 подтвержден у 325 местных жителей.

5 человек заболели в Александрове, 4 инфицированных добавились в Вязниках, по 3 — в Муроме, Коврове, Судогде и Камешково, 2 человека заболели в Киржаче, по одному — в Собинке и Меленках.

От коронавируса выздоровели 375 жителей области. Это на 25 больше, чем накануне. Не пережили болезнь 17 человек. Печальная статистика за сутки пополнилась одним новым случаем. Активными носителями инфекции являются 1987 заболевших.

Ранее «Призыв» сообщал, что Алексей Мозалев покинул пост директора департамента здравоохранения.

Полина Тарбеева

Фото АГН «Москва»