Число заболевших коронавирусом снижается третий день подряд

После рекордных значений, когда коронавирус за сутки диагностировали сразу у 99 жителей области, число заболевших COVID-19 снижается третий день подряд. Сегодня опасную инфекцию подтвердили у 57 местных жителей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Для сравнения, накануне было зафиксировано 66 случаев заражения, а за два дня до этого заболели 83 человека. Однако говорить об устойчивой тенденции снижения пока рано.
При этом общее число носителей опасной инфекции уже преодолело очередной психологический барьер в две тысячи. В области коронавирус подтвержден у 2043 местных жителей. Путь от тысячного пациента регион прошел за 15 дней.
За сутки коронавирус подтвердили у 57 жителей области.
Пятая часть всех заразившихся — во Владимире. За сутки положительный тест на коронавирус получили 24 жителя города. В общей сложности в областном центре 401 заболевший COVID-19. На втором месте в таблице распространения коронавируса — Петушки. В закрытом на карантин районе 13 новых случаев инфицирования. За все время наблюдения COVID-19 подтвердили у 318 человек.
За 24 часа коронавирус подтвердили у 10 жителей Александрова. По два человека заболели в Коврове, Кольчугино и Суздале. По одному инфицированному добавили Гусь-Хрустальный, Муром и Судогда. В общей сложности COVID-19 обнаружили в 10 районах области.
За время пандемии от коронавируса выздоровели 277 жителей региона. Это на 10 человек больше, чем накануне. Скончались от COVID-19 15 заболевших. Активными носителями вируса являются 1751 человек.
Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотребнадзор назвал условия открытия крупных торговых центров.
Полина Тарбеева
Фото: AFP
Обсуждение 4
Хорошая новость.
Хороших новостей должно стать больше) хватит уже
Земляку землячка говорит:
— Третий день снижается ковид.
Сводки смотришь: минус, минус, минус.
Дохнет, наконец, коронавирус.
Вот подохнет, будет послабленье.
Ободрится наше населенье.
И настанет новая житуха!
— Что потом? Понос иль золотуха?
Наконец то число заболевших идет на спад,если многие не соблюдающие режим перестанут гулять просто так ,возможно с июня все отменят и мы выйдем на работу