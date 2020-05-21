Число заболевших коронавирусом снижается третий день подряд

За сутки COVID-19 диагностировали 57 раз

После рекордных значений, когда коронавирус за сутки диагностировали сразу у 99 жителей области, число заболевших COVID-19 снижается третий день подряд. Сегодня опасную инфекцию подтвердили у 57 местных жителей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Для сравнения, накануне было зафиксировано 66 случаев заражения, а за два дня до этого заболели 83 человека. Однако говорить об устойчивой тенденции снижения пока рано.

При этом общее число носителей опасной инфекции уже преодолело очередной психологический барьер в две тысячи. В области коронавирус подтвержден у 2043 местных жителей. Путь от тысячного пациента регион прошел за 15 дней.

За сутки коронавирус подтвердили у 57 жителей области.

Пятая часть всех заразившихся — во Владимире. За сутки положительный тест на коронавирус получили 24 жителя города. В общей сложности в областном центре 401 заболевший COVID-19. На втором месте в таблице распространения коронавируса — Петушки. В закрытом на карантин районе 13 новых случаев инфицирования. За все время наблюдения COVID-19 подтвердили у 318 человек.

За 24 часа коронавирус подтвердили у 10 жителей Александрова. По два человека заболели в Коврове, Кольчугино и Суздале. По одному инфицированному добавили Гусь-Хрустальный, Муром и Судогда. В общей сложности COVID-19 обнаружили в 10 районах области.

За время пандемии от коронавируса выздоровели 277 жителей региона. Это на 10 человек больше, чем накануне. Скончались от COVID-19 15 заболевших. Активными носителями вируса являются 1751 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотребнадзор назвал условия открытия крупных торговых центров.

Полина Тарбеева

Фото: AFP

 

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Обсуждение 4

  • Инга:
    21.05.2020 в 11:54

    Хорошая новость.

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  • Светлана:
    21.05.2020 в 12:30

    Хороших новостей должно стать больше) хватит уже

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  • Юрий:
    21.05.2020 в 12:43

    Земляку землячка говорит:
    — Третий день снижается ковид.
    Сводки смотришь: минус, минус, минус.
    Дохнет, наконец, коронавирус.

    Вот подохнет, будет послабленье.
    Ободрится наше населенье.
    И настанет новая житуха!
    — Что потом? Понос иль золотуха?

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  • Елена:
    21.05.2020 в 12:54

    Наконец то число заболевших идет на спад,если многие не соблюдающие режим перестанут гулять просто так ,возможно с июня все отменят и мы выйдем на работу

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