Число заболевших коронавирусом снижается третий день подряд

После рекордных значений, когда коронавирус за сутки диагностировали сразу у 99 жителей области, число заболевших COVID-19 снижается третий день подряд. Сегодня опасную инфекцию подтвердили у 57 местных жителей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Для сравнения, накануне было зафиксировано 66 случаев заражения, а за два дня до этого заболели 83 человека. Однако говорить об устойчивой тенденции снижения пока рано.

При этом общее число носителей опасной инфекции уже преодолело очередной психологический барьер в две тысячи. В области коронавирус подтвержден у 2043 местных жителей. Путь от тысячного пациента регион прошел за 15 дней.

За сутки коронавирус подтвердили у 57 жителей области.

Пятая часть всех заразившихся — во Владимире. За сутки положительный тест на коронавирус получили 24 жителя города. В общей сложности в областном центре 401 заболевший COVID-19. На втором месте в таблице распространения коронавируса — Петушки. В закрытом на карантин районе 13 новых случаев инфицирования. За все время наблюдения COVID-19 подтвердили у 318 человек.

За 24 часа коронавирус подтвердили у 10 жителей Александрова. По два человека заболели в Коврове, Кольчугино и Суздале. По одному инфицированному добавили Гусь-Хрустальный, Муром и Судогда. В общей сложности COVID-19 обнаружили в 10 районах области.

За время пандемии от коронавируса выздоровели 277 жителей региона. Это на 10 человек больше, чем накануне. Скончались от COVID-19 15 заболевших. Активными носителями вируса являются 1751 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотребнадзор назвал условия открытия крупных торговых центров.

Полина Тарбеева

Фото: AFP