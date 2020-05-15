Число пострадавших от клещей выросло в пять раз

Во Владимирской области резко увеличилось число пострадавших от укусов клещей — сразу в пять раз. Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю 151 человек обратился за помощью к медикам после укуса клеща. Среди них — 51 ребенок. Для сравнения, за первые длительные майские выходные во Владимирской области пострадал 31 человек.

С начала эпидсезона клещи покусали 326 человек, среди них — 120 детей.

Радует, что энцефалитных клещей не обнаружено. За последнюю неделю в лаборатории на наличие вируса этого опасного заболевания были исследованы 79 клещей, снятых с людей. Такой анализ проводится во Владимире, на улице Офицерской, д. 20. Исследования проводятся на платной основе.

— Несмотря на то, что в нашей области не были зарегистрированы случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), необходимо проявить настороженность и к этому заболеванию, поскольку почти во всех соседних областях на протяжении последних лет КВЭ регистрируется,— уточняют в Роспотребнадзоре.

Поэтому при выходах на природу следует не забывать о средствах индивидуальной защиты от нападения клещей. При этом паразиты могут быть занесены в дом с букетами полевых цветов, домашними животными и перейти на человека даже через несколько дней после посещения леса или парка.

Если же клещ уже присосался, его необходимо снять как можно быстрее и сдать на анализ. Затем следует наблюдать за своим самочувствием в течение 21 дня.

Ранее «Призыв» рассказывал, как уберечь от клещей собаку. Советы хозяевам дал врач-ветеринар.

Ольга Ефремова

Фото: readovka.news