Число инфицированных коронавирусом во Владимирской области приближается к 2000

Общее количество заболевших коронавирусом в регионе уверенно приближается к 2000. При сохранении темпов распространения инфекции очередной психологический рубеж может быть пройден уже через 24 часа. На данный момент COVID-19 подтвержден у 1920 жителей Владимирской области. За сутки положительный тест получили сразу 83 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Третий день подряд больше всего новых случаев выявлено в Гусь-Хрустальном. Положительные тесты на COVID-19 получили еще 19 местных жителей. Общее число носителей вируса — 273. За трое суток добавились 77 инфицированных. Средний прирост заболевших — 25 человек в сутки.

В абсолютных цифрах больше всего зараженных во Владимире.

В областном центре 13 новых случаев. За все время наблюдения COVID-19 подтвержден 365 раз. На втором месте в таблице распространения коронавируса — Петушки. В закрытом на карантин районе 6 новых случаев. Всего положительные тесты получил уже 301 местный житель.

15 человек заболели в Александрове, 13 — в Коврове, 7- в Муроме, 4 человек заразились в Вязниках, 3 — в Кольчугино. 2 новых случая заражения в Юрьеве-Польском. 1 инфицированный в Киржаче. В общей сложности коронавирус подтвержден в 10 районах Владимирской области.

За время пандемии от коронавируса выздоровели 267 жителей региона. Это на 25 человек больше, чем накануне. 15 человек скончались от COVID-19. Активными носителями вируса являются 1638 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что коэффициент распространения коронавируса в регионе не снижается.

Полина Тарбеева

Фото РИА Новости