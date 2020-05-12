Четырехмесячная девочка утонула в ванне

В Коврове погибла четырехмесячная девочка. Малышка утонула в ванне во время купания. Трагедия произошла 7 мая. Следствием установлено, что мама ребенка поместила новорожденную во взрослую ванну с водой, надев на шею надувной круг для купания. В какой-то момент женщина подошла к полотенцесушителю, оставив ребенка в воде без контроля. Когда она повернулась, то увидела, что круг слетел с шеи дочки и ребенок погрузился в воду.

Мама попыталась помочь младенцу, но безуспешно. Прибывшие на место сотрудники «скорой помощи» констатировали смерть малышки. В отношении 21-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает СУ СКР по Владимирской области. Мама малышки пояснила, что на надувном круге есть застежки, но она не проверила надежность их крепления.

Потерпевшим по делу признан 25-летний отец погибшей.

— В соответствии с медицинскими рекомендациями купание таких детей должно проводиться в детских ванночках. С повышенной ответственностью и осторожностью относитесь к использованию в быту средств поддержки ребенка на воде, — настоятельно просят следователи.

Ранее «Призыв» сообщал, что девятилетняя девочка умерла по дороге в больницу прямо на руках врачей неотложки.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»