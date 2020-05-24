Четыре торговых центра во Владимире открылись незаконно

Четыре торговых центра Владимира возобновили работу незаконно, считает региональный Роспотребнадзор, сотрудники которого «промониторили» торговые точки. Нарушения зафиксированы на территории ТЦ «Район», «Алмаз», «Акварель» и «Терминал». В ведомстве сообщают, что там отмечено большое скопление посетителей и были открыты павильоны, торгующие ассортиментом, не входящим в перечень товаров первой необходимости. Кроме того, руководство торговых комплексов не уведомило Роспотребнадзор о возобновлении работы.

Все четыре торговых центра могли возобновить работу только при достижении показателей на III этапе снятия ограничений, подчёркивает Роспотребнадзор. Пока же выявленные нарушения создают угрозу распространения коронавирусной инфекции.

По результатам мониторинга торговые центры будут наказаны.

В апреле за санитарные нарушения закрыли рынок на Чайковского во Владимире. Однако там предприниматели быстро устранили недостатки. Претензии ревизоров возникли и к одному из торговых центров Мурома. Там торговали тем, что не входило в перечень товаров первой необходимости. Кроме того, посетители не соблюдали так называемый масочный режим.

Ранее «Призыв» сообщал, что названы сроки и условия открытия крупных торговых центров Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото: s13.ru