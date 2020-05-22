Четверо подростков пострадали в ДТП на Южном обходе

Крупная авария произошла на мосту на федеральной трассе на Южном обходе в Судогодском районе. По предварительным данным, 17-летний водитель ВАЗ-21114 не справился с управлением и врезался в грузовик «Scania», который двигался в попутном направлении в сторону Нижнего Новгорода. После удара легковушку отбросило на отбойник, разделяющий встречные полосы.

ДТП случилось среди бела дня, на улице было сухо. Никакие погодные и дорожные условия не способствовали происшествию. Обстоятельства аварии предстоит выяснить ГИБДД.

В результате ДТП пострадали четыре человека – все они находились в легковушке. 14-летнюю девушку с серьезными травмами госпитализировали во Владимирскую областную детскую больницу. Жизни и здоровью трех других молодых людей ничего не угрожает.

Как «Призыв» сообщал ранее, по соседству с Южным обходом планируется строительство платной магистрали Москва-Казань.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»