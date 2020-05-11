«Черёмуховые холода» придут на смену июньской жаре

Синоптики предупреждают о погодных капризах

Погода на наступившей неделе поразит своим непостоянством. Сначала во Владимирскую область заглянет июньская жара. Нас ждут два по-летнему жарких дня. Сегодня днем воздух прогреется до +19 градусов. Завтра, 12 мая, еще жарче — до +24 градусов. Со среды начнется резкое похолодание. Наступят так называемые «черемуховые холода», сообщает центр погоды «Фобос».

В среду днем прогнозируется всего +8 градусов.

— Температура понизится больше чем на 10 градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов. До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на четыре-пять градусов, — сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Начиная с четверга, ночью температура будет находиться в диапазоне +3…+4 градусов тепла, днем до +12 градусов. Небольшие осадки прогнозируются до конца недели.

Ранее «Призыв»» сообщал, что до конца майских праздников на территории Владимирской области будет действовать особый противопожарный режим. Посещение лесов, а также разведение костров запрещены.

Ольга Ефремова

Фото: culture.ru

 

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Обсуждение 2

  • Полина Тарбеева:
    11.05.2020 в 11:34

    Снова курточки доставать… хотя мы же никуда не ходим… носки разве что потеплее и штаны вместо шорт)

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  • Светлана:
    11.05.2020 в 14:56

    Пожалуй рассаду надо опять в дом прятать…хорошо, что не высадила.

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